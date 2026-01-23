Сьогодні 23 січня 2026: яке свято та день в історії

23 січня – День обізнаності про материнське здоров’я. У цей день 1556-го стався Великий китайський землетрус. У 1793-му Росія та Пруссія здійснили другий розділ Речі Посполитої. У 1891-му народився поет Павло Тичина. У 1921-му радянський агент убив композитора Миколу Леонтовича. У 1960-му люди вперше спустилися на дно Маріанської западини. У 2005-му відбулася інавгурація Президента України Віктора Ющенка. У 2024-му армія РФ здійснила один із наймасовіших ракетних ударів по Харкову, вбивши десять людей.

Свята та пам’ятні дати 23 січня

23 січня у світі – День обізнаності про материнське здоров’я.

Також сьогодні: День почерку (або День ручного письма), Міжнародний день ірискового пудингу.

23 січня в історії

23 січня 1556 року стався Великий китайський землетрус у провінції Шеньсі. Докладніше.

23 січня 1793 року Росія та Пруссія здійснили другий розділ Речі Посполитої. Докладніше.

23 січня 1891 року народився поет Павло Тичина. Докладніше.

<br />

23 січня 1921 року агент ВНК убив українського композитора Миколу Леонтовича – автора музики знаменитого “Щедрика”. Докладніше.

23 січня 1960 року люди вперше досягли найглибшої точки Світового океану – дна Маріанської западини. Докладніше.

23 січня 1950 року парламент Ізраїлю, попри рішення ООН, проголосив західну частину Єрусалиму столицею держави Ізраїль. Докладніше.

23 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із В’єтнамом.

23 січня 2005 року відбулася інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка. Докладніше.

23 січня 2024 року російська армія ракетним ударом по Харкову вбила десять осіб. Цього дня військові РФ тричі запускали ракети по Харкову. За оцінкою ХОВА, це була одна з наймасовіших ворожих атак на місто з 2022 року. Докладніше.

<br />

Церковне свято 23 січня

23 січня вшановують пам’ять священномученика Климента, єпископа Анкирського, і мученика Агафангела. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 23 січня голосно щебечуть птахи, то прийдуть морози.

Якщо білка стрибає по деревах — почнеться відлига.

Яка погода після обіду, таким буде січень у наступному році.

Що не можна робити 23 січня

23 січня заборонено пити алкоголь.

Цей день не можна проводити на самоті.