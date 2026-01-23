Live

Сегодня 23 января 2026: какой праздник и день в истории

23.01.2026
Оксана Горун
23 января – День осведомленности о материнском здоровье. В этот день 1556-го произошло Великое китайское землетрясение. В 1793-м Россия и Пруссия осуществили второй раздел Речи Посполитой. В 1891-м родился поэт Павел Тычина. В 1921-м советский агент убил композитора Николая Леонтовича. В 1960-м люди впервые спустились на дно Марианской впадины. В 2005-м состоялась инаугурация Президента Украины Виктора Ющенко. В 2024-м армия РФ совершила один из самых массовых ракетных ударов по Харькову, убив десять человек.

Праздники и памятные даты 23 января

23 января в мире – День осведомленности о материнском здоровье.

Также сегодня: День почерка (или День ручного письма), Международный день ирискового пудинга.

23 января в истории

23 января 1556 года произошло Великое китайское землетрясение в провинции Шэньси. Подробнее.

23 января 1793 года Россия и Пруссия совершили второй раздел Речи Посполитой. Подробнее.

23 января 1891 года родился поэт Павел Тычина. Подробнее.

23 января 1921 года агент ВЧК убил украинского композитора Николая Леонтовича – автора музыки знаменитого «Щедрика». Подробнее.

23 января 1960 года люди впервые достигли самой глубокой точки Мирового океана – дна Марианской впадины. Подробнее.

23 января 1950 года парламент Израиля, несмотря на решение ООН, провозгласил западную часть Иерусалима столицей государства Израиль. Подробнее.

23 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом.

23 января 2005 года состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко. Подробнее.

23 января 2024 года российская армия ракетным ударом по Харькову убила десять человек. В этот день военные РФ трижды запускали ракеты по Харькову. По оценке ХОВА, это была одна из самых массированных вражеских атак на город с 2022 годаПодробнее.

Церковный праздник 23 января

23 января чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 января громко щебечут птицы, то придут морозы.

Если белка прыгает по деревьям – начнется оттепель.

Какая погода после обеда, таким будет январь в следующем году.

Что нельзя делать 23 января

23 января запрещено пить алкоголь.

Этот день нельзя проводить в одиночестве.

