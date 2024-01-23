Сегодня 23 января: какой праздник и день в истории

23 января 1556 года произошло Великое китайское землетрясение. В 1793-м Россия и Пруссия осуществили второй раздел Речи Посполитой. В 1891-м родился поэт Павел Тычина. В 1921-м советский агент убил композитора Николая Леонтовича. В 1960-м люди впервые спустились на дно Марианской впадины. В 2005-м состоялась инаугурация Президента Украины Виктора Ющенко.

Праздники и памятные даты 23 января

23 января – День почерка (День каллиграфии), День измерения своей ноги.

23 января в истории

23 января 1556 года произошло Великое китайское землетрясение в провинции Шэньси. От него погибли около 830 тысяч человек. По количеству погибших это третья катастрофа за всю письменную историю человечества и самое трагичное из землетрясений. Причиной такого большого количества жертв стало то, что большинство населения провинции Шэньси жило в лессовых пещерах. Они обрушились при первых же толчках, и похоронили людей заживо. Тех, кому повезло выжить в первые минуты, после убили мощные селевые потоки. В результате ЧП некоторые районы Шэньси стали совсем необитаемыми, в других погибло около 60% населения.

23 января 1793 года Россия и Пруссия совершили второй раздел Речи Посполитой.

В этот день соглашение о разделе Польши подписали российская царица Екатерина II и король Пруссии Фридрих-Вильгельм II. В результате 215 тысяч квадратных километров польской территории оказались «под российским протекторатом». Во власть российских царей перешли 3,7 млн населения. В дальнейшем (22 июля) под дулами захватчиков польский сейм вынужден был подписать трактат с Россией, по которому Речь Посполитая отказалась от Минского, Киевского, Брацлавского и Подольского воеводств и частично территорий еще нескольких воеводств. Окончательно этот раздел утвердил Гродненский сейм, продолжавшийся до 23 ноября 1793 года. Этот же сейм одобрил российско-польский союзный договор, который поставил поляков в полную политическую зависимость от россиян. Так, правительству Речи Посполитой запретили вступать в какие-либо союзы или заключать международные договоры без согласия России, а польское войско сократили до 15 тысяч воинов. В последний день своей работы сейм утвердил новую конституцию. Предполагалось, что сам сейм будет собираться раз в четыре года, однако это заседание стало последним – уже в 1795 году Речь Посполитую окончательно ликвидировали.

Второй раздел польское население восприняло крайне тяжело – в стране произошла настоящая экономическая катастрофа, резко росли цены, рухнула банковская система и т.д. На этом фоне польские патриоты и в стране, и за ее пределами, готовили национально-освободительное восстание. Возглавил его герой войны за независимость США генерал Тадеуш Косцюшко. Начало восстания было удачным – войско, возглавляемое Косцюшко, поддержали повстанцы в Варшаве и Вильне (нынешнем Вильнюсе). Дальше – во время прусско-российской осады Варшавы – восстало и население тех польских земель, которые раньше вошли в состав Пруссии. Фридрих-Вильгельм II даже приказал своим войскам отступить (а следом так же поступили россияне). Однако уже 10 октября россияне нанесли тяжелое поражение войску Косцюшко в битве под Мацеевицами. Он сам и почти все командование оказались в российском плену, многие польские воины погибли. 4 ноября 1794 года войско Суворова захватило правобережную часть Варшавы и устроило там страшную резню. 9 ноября столица Речи Посполитой капитулировала. Следствием поражения этого восстания стал третий и последний раздел Речи Посполитой в 1795 году, который на долгие годы лишил поляков государственности.

23 января 1891 года родился поэт Павел Тычина.

Он рос в многодетной семье на Черниговщине. Будущий пролетарский поэт завершил Черниговское духовное училище и Черниговскую духовную семинарию. Учился вместе и дружил с Василием Элланом-Блакитным. Позже вместе с ним стал членом молодежной подпольной организации – Черниговского братства самостийников. В 1916-м братство отправило Тычину в Киев — налаживать связи с другими группами самостийников. А во время оккупации Киева в 1919-м Тычина и Эллан-Блакитный вместе прятались в склепе на Байковом кладбище. Именно там, в мало романтичной обстановке, Тычина познакомился с будущей женой – Лида Папарук приносила «подпольщикам» еду. Но женился на девушке Тычина аж спустя 23 года.

Первые стихи Тычины опубликовали с подачи Михаила Грушевского еще в 1912 году. В событиях Украинской революции 1917-1921 годов поэт активного участия не принимал. А в 1923-м переехал в Харьков, который в то время был столицей УССР и где собралась вся «литературная тусовка» тех времен. Тычина, как и поэты будущего Расстрелянного возрождения, входил в союзы писателей «Гарт» и ВАПЛИТЕ. Биографы писателя считают: после ареста в 1923-м его брата Евгения, которого удалось спасти чудом, Павел понял, что в советской реальности нужно быть только «идеологически верным». Поэтому в дальнейшем его творчество четко соответствовало «линии партии» – настолько, что коллеги даже публично упрекали его (например, это сделал в 1928-м Александр Олесь стихотворением «И ты продался им, Тычина»). Переломным в творчестве поэта считается сборник 1931 года «Чернигов», пишет Украинский институт национальной памяти. Это издание продемонстрировало окончательный переход поэта в ряды «придворных бардов». Пока его коллег и друзей арестовывали, пытали и убивали, Тычина строил карьеру: в 1929-м он стал действительным членом Академии наук УССР, возглавлял Институт литературы АН УССР, стал доктором филологии, был депутатом и председателем Верховной Рады, министром образования УССР . Также Тычина стал автором гимна УССР, который был официальным с 1949 по 1991 год. Умер 16 сентября 1967 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

23 января 1921 года агент ВЧК убил украинского композитора Николая Леонтовича – автора музыки знаменитого «Щедрика». Подробнее.

23 января 1960 года люди впервые достигли самой глубокой точки Мирового океана – дна Марианской впадины. На глубину 10 916 метров (а по данным современных исследований – 10 994 м) спустились швейцарский ученый Жак Пиккар и американец Дон Уолш на батискафе «Триест».

Сконструировал батискаф отец Жака – швейцарский изобретатель и инженер Огюст Пиккар. Свое название аппарат получил в честь итальянского города Триест, в котором его создавали. Спуск в «Бездну Челленджера» длился 4 часа 48 минут, а подъем — 3 часа 15 минут. На самом дне океана Уолш и Пиккар пробыли около 20 минут. За это время они измерили температуру воды за бортом и радиационный фон. Также на глубине почти 11 км отчаянные ныряльщики съели по шоколадке.

Позже Пиккар издал книгу «Глубина 11 тысяч метров», в которой описал все события – от построения «Триеста» до подробностей погружения. В следующий раз человек спустился в «Бездну Челленджера» аж в 2012 году. Это был режиссер Джеймс Кэмерон.

23 января 1950 года парламент Израиля, несмотря на решение ООН, провозгласил западную часть Иерусалима столицей государства Израиль. До сих пор Израиль и Палестина официально считают Иерусалим своей столицей и не признают претензии другой стороны. В Иерусалиме находятся все правительственные структуры Израиля, хотя суверенитет государства над восточной частью города не признан ни ООН, ни значительной частью международного сообщества.

23 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом.

23 января 2005 года состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко. Он пришел к власти в результате Оранжевой революции и проведения переголосования во втором туре выборов Президента. Кроме традиционных торжеств в Верховной Раде, мероприятия провели и на Майдане Незалежности. Там собралось около 500 тысяч человек.

Церковный праздник 23 января

23 января чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела. Климент родился в семье христианки и язычника. Отец умер рано, а мать замучили за ее веру, когда парню было 12 лет. Климента усыновила христианка София и воспитывала в своей вере. Климент быстро делал «церковную карьеру», и уже в 20 лет стал епископом Анкирским. Священнослужителя подвергли тяжким мучениям во время гонений на христиан, устроенных императором Диоклетианом. Бог всякий раз исцелял мученика. Тогда Климента отправили в Рим – лично к Диоклетиану. Тот, увидев абсолютно здорового человека, не поверил, что Климента подвергали пыткам. И провел новую серию расправ, а затем бросил святого в тюрьму. Многие, кто видел, как мучили святого, и его исцеления, поверили в Христа. Многих из них впоследствии казнили. А Климента Диоклетиан отправил в Никомедию к своему соправителю Максимиану. По пути, на корабле, к святому присоединился его ученик Агафангел, избежавший казни с другими исповедниками и желавший пострадать и умереть за Христа вместе с епископом Климентом. Император Максимиан отдал святых Климента и Агафангела правителю Агриппину, который подверг их бесчеловечным пыткам. Даже язычники, которые наблюдали за этим, не выдержали и избили камнями мучителей. Так святые получили свободу, но со временем их снова схватили и отправили на родину, в город Анкир. Климента и Агафангела переправляли из города в город, от наместника к наместнику, и подвергали все новым и новым пыткам. Бог же исцелял их раны. После смерти императора Максимиана святому Агафангелу отрубили голову. Климента из тюрьмы вызволили анкирские христиане и отвезли в пещерный храм. Там он совершил литургию, после которой возвестил верующим о скором окончании гонений и своей смерти. Действительно святого мученика вскоре убили ворвавшиеся в храм воины.

Народные приметы

Если 23 января громко щебечут птицы, то придут морозы.

Если белка прыгает по деревьям – начнется оттепель.

Какая погода после обеда, таким будет январь в следующем году.

Что нельзя делать 23 января

23 января запрещено пить алкоголь.

Этот день нельзя проводить в одиночестве.