Сегодня 29 сентября: какой праздник и день в истории

29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра. В этот день в разные годы родились драматург Иван Карпенко-Карый и историк, глава Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский. 29 сентября 1922 года заманили в ловушку и арестовали атаманов Холодного Яра. А в 1938-м в Харькове вынесли смертный приговор бандуристу Гнату Хоткевичу.

Праздники и памятные даты 29 сентября

29 сентября в Украине и во всем мире под эгидой ООН проходит День памяти трагедии Бабьего Яра.

В мире также: Всемирный день сердца, День отоларинголога, Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах, Европейская ночь ученых и Европейский день школьного спорта (два последних праздника — переходные, их отмечают в последнюю пятницу сентября).

29 сентября в истории

29 сентября 1845 года на Кропивниччине родился будущий выдающийся украинский драматург Иван Карпенко-Карый (Иван Карпович Тобилевич).

Семья Ивана жила бедно. Так что парень окончил только четыре класса училища. А уже в 14 лет начал работать – в начале в канцелярии в Кропивницком (на тот момент – Елисаветграде). По разным канцеляриям он проработает в общей сложности около 20 лет. С 1960-х был участником любительского театрального кружка, испытывая себя как актер, и режиссер, и руководитель. Деятельность кружка прекратилась с выходом Эмского указа (1876). В 1870-м Тобилевич женился на Надежде Тарковской, в приданое он получил землю, где впоследствии построил имение. У супругов родилось семеро детей. Однако совместная жизнь была непродолжительной – Надежда умерла в 1881-м, в ее честь Иван назвал построенное имение. Сейчас «Хутор Надежда» – это государственный музей-заповедник Ивана Карпенко-Карого.

Вскоре после смерти жены Тобилевича признали политически неблагонадежным из-за участия в нелегальном украинофильском кружке. На три года его выслали в Новочеркасск. Там, несмотря на надзор полиции, он активно работал над своими пьесами. В 1886-1887-м опубликовал «Бондаревну», «Умного и дурака», «Наймычку», «Мартина Борулю». А в 1887-м он вернулся в Украину, хотя и здесь находился под наблюдением полиции вплоть до 1903-го. Впоследствии присоединился к новой театральной труппе, которую создал его брат Афанасий Саксаганский. В этой труппе Карпенко-Карий работал до конца жизни – и драматургом, и режиссером, и актером.

Его драматургическое наследие состоит из 18 законченных пьес и трех небольших отрывков, оставшихся в черновиках.

29 сентября 1866 года родился Михаил Грушевский – будущий глава Центральной Рады Украинской Народной Республики, историк, политик и автор наиболее полной истории Украины – многотомной «Истории Украины-Руси». Местом рождения Грушевского был польский город Хелм. Однако долго семья там не прожила – детство Михаил провел на Северном Кавказе, где работал отец. Учился в Тифлисской гимназии, где проявил большой интерес к истории. Парень мечтал после завершения учебы попасть в Киев, откуда началась история Руси. Однако отец, наблюдая за проукраинскими взглядами сына, боялся, что его сразу арестуют или хотя бы исключат из университета. Со временем Михаилу удалось добиться разрешения на поездку.

В Киеве учился на историко-филологическом факультете Киевского университета. На третьем курсе, по предложению профессора Антоновича, приступил к работе «История Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV века». Эта работа получила золотую медаль, а самого студента оставили работать в университете. Впоследствии, в 1891-м, после поездки на Галичину профессор Антонович предложил Грушевскому возглавить кафедру истории Украины, которую планировали создать во Львовском университете. И сразу после защиты магистерской диссертации перспективный ученый переехал во Львов. Там участвовал в деятельности Научного общества им. Шевченко. Во Львовском университете он разработал и читал в течение семи семестров общий курс истории Украины (хотя кафедру истории Украины там так и не создали). В 1897-1900 годах издал три первых тома «Истории Украины-Руси». Начиная с 1906-го, постепенно смещал свою деятельность в Киев и ездил в Петербург, где участвовал в работе украинской фракции I Государственной думы и Украинского клуба и редакции «Украинского вестника».

До начала Первой мировой войны будущий ведущий украинский политик занимался в основном научной и преподавательской деятельностью, публиковал исторические исследования. С началом военных событий «охота за ведьмами» в царской России обострилась, и уже в декабре 1914-го Грушевского арестовали, обвинив в причастности к созданию Легиона украинских сечевых стрельцов. Его отметили высокими званиями «украинского сепаратиста» и «мазепинца» и сослали в Сибирь. Однако постепенно смягчили условия, позволив переехать в Казань, а затем – в Москву. Там он и встретил Февральскую революцию и сразу начал собираться в Киев. А пока Грушевский собирался, его уже заочно избрали главой Украинской Центральной Рады.

В дальнейшем он возглавлял ЦР все время ее существования, а после переворота во главе с гетманом Скоропадским скрывался за пределами Киева. После свержения Гетманата и установления Директории не активно участвовал в руководстве УНР. В феврале 1919-го поехал сначала в Каменец-Подольский, а впоследствии за границу. В эмиграции Грушевский совсем отошел от политики и занялся наукой. Работал в Украинском социологическом институте в Праге, писал «Историю украинской литературы». Но, поскольку Грушевский имел социалистические взгляды и даже участвовал в съезде ІІ Интернационала (правда в составе партии эсеров), «новая власть» в Украине не воспринимала его настолько враждебно, как последнего руководителя Директории Симона Петлюру. Уже осенью 1923-го Грушевского избрали действительным членом Всеукраинской академии наук.

А в марте 1924 года он вернулся с семьей в Киев. Далее стал действительным членом Академии наук СССР. Однако уже в 1930-х ученому припомнили его «сомнительное националистическое прошлое». Его арестовали, обвинив в организации «Украинского национального центра». Но через некоторое время отпустили, просто перевезя (как и в царские времена) из Киева в Москву. На фоне всех этих событий и репрессий 1930-х годов многие исследователи считают неестественной смерть Михаила Грушевского на 68-м году жизни. Ему сделали операцию, отказавшись предоставить хирурга, о котором Грушевский просил. А после операции у ученого началось заражение крови, которое и стало роковым.

29 сентября 1922 года большевистские агенты арестовали большинство атаманов Холодноярской Республики, устроив для них ловушку – фейковый «съезд» в Звенигородке Черкасской области.

«Началось все с измены. Бывший «петлюровец» Петр Трохименко (иногда Трофименко), «генерального штаба полковник», комендант Елисаветграда (ныне Кропивницкий) во времена Украинской Народной Республики, «начальник повстанческих организаций Южного района», в апреле 1921-го был завербован ЧК. В январе 1922-го в докладе уполномоченному ОО ВУЧК «О поездке в г. Елисаветград» он высказал предложение нейтрализовать холодноярское и соединенное с ним елисаветградское подполье. Он предлагал использовать себя как центральную фигуру чекистской операции – на основании того, что хорошо знал эти районы и приобрел здесь личную популярность», — пишет о тех событиях исследователь украинского повстанческого движения Роман Коваль.

Предатель взял псевдоним «Гамалия» и взял в помощники еще одного бывшего «петлюровца» Терещенко-Васильева («сотник Завирюха»). Они создали легенду о некой «Черноморской повстанческой группе», которая якобы готовит всеукраинское восстание. От имени несуществующей группы они издавали приказы, призывали к участию в Освободительной борьбе. Им удалось провести часть «холоднояровцев», знавших того же Трохименко еще со времен Украинской революции. «Руководитель Черноморской повстанческой группы» дошел до того, что 28 августа 1922 года издал «приказ», которым начал назначать атаманов «командирами дивизий» и «полков» (например, 1-й Холодноярской дивизии, которая существовала, конечно, только в воображении предателей). В конце концов, агентам удалось заманить холодноярских атаманов для участия в фейковом съезде в Звенигородке, назначенном на 29 сентября 1922 года. Там якобы должны были решать практические вопросы о всеукраинском восстании. Прибывших на встречу трех атаманов Холодного Яра — Лариона Загороднего, Мефодия Голика-Железняка и Дениса Гупало — арестовали вместе с охранниками. Однако некоторые «холоднояровцы» предчувствовали, что это ловушка, и не прибыли. Ряд из них оккупанты смогли в дальнейшем либо убить, либо арестовать. А 2 февраля 1923 года находившимся в Лукьяновской тюрьме атаманам вынесли приговоры — в основном, расстрельные. 9 февраля «холоднояровцы», казаки и Сечевые стрельцы, которые оказались в одной камере (всего 38 человек), подняли восстание. Они захватили оружие и дали почти четырехчасовой бой большевикам в самом центре Киева. Тех, кто не погиб в этом бою, впоследствии расстреляли.

29 сентября 1938 года особая тройка УНКВД по Харьковской области приговорила к расстрелу за участие в контрреволюционной организации и шпионаже в пользу Германии украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича. Его расстреляли 8 октября 1938 года.

29 сентября 1941 года в Бабьем Яру в Киеве нацисты расстреляли около 22 тысяч евреев. Это был первый из двух дней самых массовых расстрелов. Хотя убивать людей на этом месте начали с первых дней вступления немцев в Киев. Всего за время нацистской оккупации в Бабьем Яру казнили около 100 тысяч человек. Более половины из них были евреями. Однако здесь убивали и ромов, военнопленных, партизан, коммунистов, деятелей ОУН, узников и «саботажников» и даже пациентов психбольницы имени Павлова. Массовый расстрел в Бабьем Яру 29–30 сентября 1941 года стал символом «Холокоста от пуль». За два дня убили почти 34 тысяч евреев – жителей Киева. В немецких донесениях эту операцию назвали «гроссакция» («большая акция»).

Вот как описывают те события в Украинском институте национальной памяти: «Дорога смерти», по которой прошли десятки тысяч человек 29 сентября, пролегала от Лукьяновской площади… В конце Братского кладбища (ныне – территория телебашни) люди поворачивали в проход между ограждением и краем яра. Расстреливали вдоль почти полукилометрового отрезка яра, который начинался возле памятника, установленного в 1976 году, а заканчивался за нынешней станцией метро «Дорогожичи». Людей заставляли раздеваться догола, спускаться в яму и ложиться вниз, друг на друга, а вдоль рядов проходили немецкие полицейские и стреляли в затылок. К 18 часам того дня (29 сентября 1941 – Ред.) успели убить почти 22 тысячи. Остальных обреченных загнали на ночь в пустые гаражи на Лагерной. На следующий день их ждала такая же участь. Затем саперы взорвали склоны, чтобы земля засыпала тела, и заставили военнопленных выровнять дно оврага».

Церковный праздник 29 сентября

29 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память преподобного Кириака, отшельника. С детства Кириак был чтецом в церкви в Коринфе. Когда ему еще не было 18 лет, юноша, глубоко тронутый словами Евангелия, тайно пошел на пристань и сел на корабль в Иерусалим. Он посетил святые места, а затем прибыл в пустынную Лавру преподобного Евфимия Великого. Тот постриг юношу в монахи и отправил к преподобному в обитель святого Феоктиста. С Герасимом Кириак удалился в пустыню, где пробыл до смерти наставника, а в 27 лет вернулся в Лавру преподобного Евфимия, но тот уже тоже умер. Кириак выпросил себе обособленную келью, где провел 10 лет в безмолвии. В 37 лет его рукоположили в дьяконы. А потом пошел в Сукийский монастырь преподобного Харитона, где работал на общих послушаниях, а со временем стал пресвитером. В этой обители Кириак провел 30 лет. Когда ему исполнилось 70, ушел в пустыню, он переходил из пустыни в пустыню с целью уединиться. При этом к нему постоянно приходили люди – за советом и исцелением. Так провел более 15 лет, а затем к нему пришли братия из Сукийского монастыря, прося о помощи во время голода и губительных болезней. Они умоляли святого Кириака возвратиться в обитель, и он поселился в пещере, где раньше трудился преподобный Харитон. Участвовал в борьбе с ересью оригенитов. На 99-м году жизнь снова ушел в пустыню и там жил со своим учеником Иоанном. В пустыне преподобному Кириаку служил огромный лев, который охранял его от разбойников, но не трогал приходивших братьев и ел из рук преподобного. За два года до смерти преподобный Кириак вернулся в монастырь и снова поселился в пещере преподобного Харитона. Умер мирно в возрасте 109 лет.

Народные приметы

Чем теплее и суше этот день, тем позже наступит зима.

Если листья пожелтели, но не опадают, то осень будет затяжной.

Если 29 сентября пошел дождь, то октябрь будет дождливым.

Что нельзя делать 29 сентября

Нельзя стричь ногти и волосы.

Нельзя париться в бане.

Нельзя надевать грязную или сильно изношенную одежду.

День не подходит для начала новых дел, устройства на работу, переезда или далекой поездки.

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы — высокий риск пораниться.