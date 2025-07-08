На прошлой неделе Харьков атаковали только «Шахеды» – статистика Терехова
С 30 июня по 6 июля враг обстрелял Харьков девять раз, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Все атаки были с использованием БпЛА типа «Шахед», уточнил мэр. Под ударами были Новобаварский и Шевченковский районы. Пострадали три человека, среди них — ребенок.
«В результате обстрелов были повреждены теплотрасса, школа, частные и многоэтажные дома, вуз. Все контуры в жилых домах, которые подверглись разрушениям, уже закрыты. Сейчас продолжаем работать над ликвидацией последствий атак, которые произошли уже на этой неделе», — отметил Терехов.
Кроме этого, по данным мэра, общая продолжительность воздушных тревог в Харькове за прошедшую неделю была на 29 часов меньше, чем по области.
«Впрочем, расслабляться нельзя. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте сигналы об опасности для города», — подчеркнул Игорь Терехов.
Читайте также: Повторная атака БпЛА на Харьков: сколько людей прятались в метро в понедельник
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На прошлой неделе Харьков атаковали только «Шахеды» – статистика Терехова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 30 июня по 6 июля враг обстрелял Харьков девять раз, сообщил городской голова Игорь Терехов.".