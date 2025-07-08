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На прошлой неделе Харьков атаковали только «Шахеды» – статистика Терехова

Общество 14:18   08.07.2025
Виктория Яковенко
На прошлой неделе Харьков атаковали только «Шахеды» – статистика Терехова Фото: Игорь Терехов

С 30 июня по 6 июля враг обстрелял Харьков девять раз, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Все атаки были с использованием БпЛА типа «Шахед», уточнил мэр. Под ударами были Новобаварский и Шевченковский районы. Пострадали три человека, среди них — ребенок.

«В результате обстрелов были повреждены теплотрасса, школа, частные и многоэтажные дома, вуз. Все контуры в жилых домах, которые подверглись разрушениям, уже закрыты. Сейчас продолжаем работать над ликвидацией последствий атак, которые произошли уже на этой неделе», — отметил Терехов.

Кроме этого, по данным мэра, общая продолжительность воздушных тревог в Харькове за прошедшую неделю была на 29 часов меньше, чем по области.

«Впрочем, расслабляться нельзя. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте сигналы об опасности для города», — подчеркнул Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 30 июня по 6 июля враг обстрелял Харьков девять раз, сообщил городской голова Игорь Терехов.".