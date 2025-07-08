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Повторная атака БпЛА на Харьков: сколько людей прятались в метро в понедельник

Общество 12:35   08.07.2025
Виктория Яковенко
Повторная атака БпЛА на Харьков: сколько людей прятались в метро в понедельник Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Во время налета вражеских дронов на Холодногорский район 7 июля более 1,5 тысячи человек укрывались в метро.

«В качестве укрытия они использовали станции «Центральный рынок», «Вокзальная» и «Холодная гора», – сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Сотрудники метро помогали всем: предоставляли стулья для сидения и питьевую воду.

В подземке напоминают: метро по-прежнему остается надежным укрытием для харьковчан во время воздушных тревог.

Напомним, утром 7 июля Харьков пережил два налета беспилотников. Около 5 часов четыре БпЛА ударили по Шевченковскому и Слободскому районам. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о повреждении общежития и пожаре в нем. Также прямой удар был по жилой многоэтажке. Разрушения есть в окрестных кафе, супермаркете, торговых павильонах и на территории детсада. По данным облпрокуратуры, из-за этих ударов пострадали 36 человек, среди них четверо детей: братья 7 и 11 лет в Шевченковском районе получили ранения осколками стекла, у 3-летней девочки из Слободского района — взрывное ранение и акубаротравма. Еще один ребенок — с острой реакцией на стресс.

Повторный налет был около 10:20. В этот раз шесть беспилотников один за другим ударили посреди оживленного жилого квартала в Холодногорском районе. Там повреждены частные и многоквартирные дома, магазин и автомобиль. Из-за тяжелого ранения в больнице умерла женщина 34 лет, еще 34 человека пострадали. Среди них снова четверо детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. У всех — острая стрессовая реакция. Целью было здание Областного ТЦК и СП, подтвердило командование Сухопутных войск ВСУ. Там сообщили о троих раненых военнослужащих.

В мэрии подсчитали, что в городе были повреждены 54 здания, вылетело более полутора тысяч окон.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время налета вражеских дронов на Холодногорский район 7 июля более 1,5 тысячи человек укрывались в метро.".