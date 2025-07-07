Шесть «Шахедов» за 10 минут: что известно о второй атаке БпЛА на Харьков

О последствиях последней атаки вражеских дронов на Харьков сообщили мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.

«Шесть «Шахедов» в течение буквально 10 минут, начиная с начала одиннадцатого. Били по жилым улицам, по машинам, по людям. В Холодногорском районе загорелась крыша здания. Рядом повреждены дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто. Есть пострадавший. Попали в дорогу возле жилых домов – горят машины, повреждены троллейбусные линии, столбы, светофоры. В другом месте удар был совсем рядом с двухэтажкой. Более десяти авто разбиты. Еще один дом загорелся прямо от удара «Шахеда», – отметил городской голова Игорь Терехов.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате этой атаки в больницах находятся семь пострадавших. Один человек – в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, повторные взрывы в Харькове прозвучали утром 7 июля около 07:20. Позже стало известно, что в городе – шесть «прилетов». Все удары пришлись по Холодногорскому району. Вследствие обстрела загорелся дом, авто, пострадали 11 человек. Под ударом оказался областной ТЦК и СП, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.