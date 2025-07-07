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Шість «шахедів» за 10 хвилин: що відомо про другу атаку БпЛА на Харків

Події 11:54   07.07.2025
Вікторія Яковенко
Шість «шахедів» за 10 хвилин: що відомо про другу атаку БпЛА на Харків Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Про наслідки останньої атаки ворожих дронів на Харків повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Шість «шахедів» протягом буквально 10 хвилин, починаючи з початку одинадцятої. Били по житлових вулицях, по машинах, по людях. У Холодногірському районі зайнявся дах будівлі. Поруч – пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий. Влучили у дорогу біля житлових будинків – палають машини, пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори. В іншому місці удар був зовсім поряд з двоповерхівкою. Понад десять авто розтрощені. Ще один дім загорівся просто від удару «шахеда», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок цієї атаки у лікарнях перебувають сім постраждалих. Одна людина — у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, повторні вибухи у Харкові пролунали вранці 7 липня близько 07:20. Пізніше стало відомо, що у місті – шість “прильотів”. Усі удари припали по Холодногірському району. Внаслідок обстрілу спалахнув будинок, авто, постраждали 11 людей. Під ударом опинився обласний ТЦК та СП, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 11:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки останньої атаки ворожих дронів на Харків повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.".