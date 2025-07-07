Шість «шахедів» за 10 хвилин: що відомо про другу атаку БпЛА на Харків
Про наслідки останньої атаки ворожих дронів на Харків повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Шість «шахедів» протягом буквально 10 хвилин, починаючи з початку одинадцятої. Били по житлових вулицях, по машинах, по людях. У Холодногірському районі зайнявся дах будівлі. Поруч – пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий. Влучили у дорогу біля житлових будинків – палають машини, пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори. В іншому місці удар був зовсім поряд з двоповерхівкою. Понад десять авто розтрощені. Ще один дім загорівся просто від удару «шахеда», – зазначив міський голова Ігор Терехов.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок цієї атаки у лікарнях перебувають сім постраждалих. Одна людина — у вкрай тяжкому стані.
Нагадаємо, повторні вибухи у Харкові пролунали вранці 7 липня близько 07:20. Пізніше стало відомо, що у місті – шість “прильотів”. Усі удари припали по Холодногірському району. Внаслідок обстрілу спалахнув будинок, авто, постраждали 11 людей. Під ударом опинився обласний ТЦК та СП, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, новини Харкова, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 11:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки останньої атаки ворожих дронів на Харків повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.".