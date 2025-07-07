Окупанти вдарили по ОТЦК і СП у Харкові – поранені троє людей

Про те, що росіяни вдарили по обласному ТЦК та СП, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

“Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію“, – уточнили СОУ.

На разі відомо про трьох поранених, їм надають необхідну медичну допомогу. Крім того, ворог ударив і по ТЦК у Запоріжжі.

“Серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений“, – уточнили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, повторні вибухи у Харкові пролунали вранці 7 липня близько 07:20. Пізніше стало відомо, що у місті – шість “прильотів”. Усі удари припали по Холодногірському району. Внаслідок обстрілу спалахнув будинок, авто, постраждали 11 людей.

Раніше аналогічна ситуація сталася і в Полтаві. Уранці 3 липня росіяни вдарили по будівлі об’єднаного міського ТЦК і СП. Другий «приліт» зафіксували поблизу Полтавського обласного ТЦК. Крім того, через другий удар на території приватного будинку виникла пожежа. Тоді загинули двоє людей, 11 – отримали поранення.