Окупанти вдарили по ОТЦК і СП у Харкові – поранені троє людей
Про те, що росіяни вдарили по обласному ТЦК та СП, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
“Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію“, – уточнили СОУ.
На разі відомо про трьох поранених, їм надають необхідну медичну допомогу. Крім того, ворог ударив і по ТЦК у Запоріжжі.
“Серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений“, – уточнили у Сухопутних військах.
Нагадаємо, повторні вибухи у Харкові пролунали вранці 7 липня близько 07:20. Пізніше стало відомо, що у місті – шість “прильотів”. Усі удари припали по Холодногірському району. Внаслідок обстрілу спалахнув будинок, авто, постраждали 11 людей.
Раніше аналогічна ситуація сталася і в Полтаві. Уранці 3 липня росіяни вдарили по будівлі об’єднаного міського ТЦК і СП. Другий «приліт» зафіксували поблизу Полтавського обласного ТЦК. Крім того, через другий удар на території приватного будинку виникла пожежа. Тоді загинули двоє людей, 11 – отримали поранення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, прилет, тцк;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 11:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що росіяни вдарили по обласному ТЦК та СП, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.".