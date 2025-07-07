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Окупанти вдарили по ОТЦК і СП у Харкові – поранені троє людей

Події 11:38   07.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупанти вдарили по ОТЦК і СП у Харкові – поранені троє людей Фото: busk-miskrada.gov.ua

Про те, що росіяни вдарили по обласному ТЦК та СП, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію“, – уточнили СОУ.

На разі відомо про трьох поранених, їм надають необхідну медичну допомогу. Крім того, ворог ударив і по ТЦК у Запоріжжі.

“Серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений“, – уточнили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, повторні вибухи у Харкові пролунали вранці 7 липня близько 07:20. Пізніше стало відомо, що у місті – шість “прильотів”. Усі удари припали по Холодногірському району. Внаслідок обстрілу спалахнув будинок, авто, постраждали 11 людей.

Раніше аналогічна ситуація сталася і в Полтаві. Уранці 3 липня росіяни вдарили по будівлі об’єднаного міського ТЦК і СП. Другий «приліт» зафіксували поблизу Полтавського обласного ТЦК. Крім того, через другий удар на території приватного будинку виникла пожежа. Тоді загинули двоє людей, 11 – отримали поранення.

Читайте також: Вибухи в Харкові – ворог атакував місто БпЛА, є постраждалі (доповнюється)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 11:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що росіяни вдарили по обласному ТЦК та СП, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.".