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Вибухи в Харкові – ворог атакував місто БпЛА, є постраждалі (доповнюється)

Події 07:26   07.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи в Харкові – ворог атакував місто БпЛА, є постраждалі (доповнюється)

Перші вибухи пролунали у місті близько 05:30. 

Доповнено о 07:26. Уже відомо про 20 постраждалих, серед них 3 – діти. У Шевченківському районі – 12 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих, повідомив начальник ХОВА.

“Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають”, – зазначив Синєгубов.

Доповнено о 07:05. Число постраждалих зросло до 16, уточнив Синєгубов.

У Шевченківському районі – 11 постраждалих. У Слобідському – 5.

“Усім надається висококваліфікована медична допомога”, – повідомив начальник ХОВА.

Доповнено о 07:00. Мер Ігор Терехов поінформував постраждалих унаслідок обстрілу міста.

“На дану хвилину 11 постраждалих у Шевченківському районі, з них двоє дітей. У Слобідському троє поранених, серед них одна дитина”, – написав Терехов.

Доповнено о 06:47. Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла.

«До десяти зросла кількість постраждалих у Шевченківському районі», – поінформував мер.

Доповнено о 06:35. Про десять постраждалих повідомив начальник ХОВА.

“У Шевченківському районі постраждали 8 осіб. У Слобідському — 2. Всім надається необхідна медична допомога”, – розповів Синєгубов.

Доповнено в 06:25. Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до шести, уточнив Синєгубов.

“Загальна кількість поранених внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків зросла до восьми осіб”, – зазначив начальник ХОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив: росіяни випустили по місту БпЛА типу «Шахед».

“Під ударом – попередньо – Шевченківський район міста”, – написав Терехов.

Мер додав: на Харків продовжують летіти БпЛА та попередив про можливі повторні удари.

Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та області залишатися в укриттях.

Ще кілька вибухів пролунало у Слобідському районі. Там також є “прильоти”, уточнив Терехов. Тим часом стало відомо, що у Шевченківському – окупанти вдарили по багатоповерхівці.

Внаслідок обстрілу є загоряння на 9 поверсі“, – повідомив начальник ХОВА.

Попередньо, внаслідок обстрілу будинку є постраждалі, написав Терехов.

Пізніше він зазначив, що у Слобідському районі удару також зазнав багатоповерховий будинок.

За даними Синєгубова, унаслідок обстрілу в Шевченківському районі постраждали четверо людей, двоє з них – діти.

“Виникла пожежа на 8 поверсі будинку, орієнтовна площа займання — 10 м²”, – написав начальник ХОВА.

Пізніше мер розповів, що у Слобідському районі РФ вдарила по району житлової споруди, а також по цивільному об’єкту. Також відомо про двох поранених.

Тим часом начальник ХОВА уточнив, що всім пораненим уже надають медичну допомогу.

“Пошкоджено цивільні об’єкти, будівлю дитячого садка. Загальна кількість постраждалих зросла до семи осіб”, – додав Синєгубов.

Читайте також: «Харків знову пережив дуже важку ніч»: Терехов заявив, що постраждалих троє 📹

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 07:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші вибухи пролунали у місті близько 05:30. ".