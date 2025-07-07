Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие (дополняется)

Первые взрывы прозвучали в городе около 05:30.

Дополнено в 07:26. Уже известно о 20 пострадавших, среди них 3 — дети. В Шевченковском районе — 12 пострадавших. В Слободском — 8 пострадавших, – написал Синегубов.

«Медики оказывают необходимую помощь. Спасательные работы продолжаются», – уточнил начальник ХОВА.

Дополнено в 07:05. Число пострадавших возросло до 16, уточнил Синегубов.

В Шевченковском районе – 11 пострадавших. В Слободском – 5.

«Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», – сообщил начальник ХОВА.

Дополнено в 07:00. Мэр Игорь Терехов проинформировал пострадавших вследствие обстрела города.

«На данный момент 11 пострадавших в Шевченковском районе, из них двое детей. В Слободском трое раненых, в том числе один ребенок», – написал Терехов.

Дополнено в 06:47. Количество пострадавших в Шевченковском районе возросло.

«До десяти возросло число пострадавших в Шевченковском районе», – проинформировал мэр.

Дополнено в 06:35. О десяти пострадавших сообщил начальник ХОВА.

«В Шевченковском районе пострадали 8 человек. В Слободском — 2. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», – рассказал Синегубов.

Дополнено в 06:25. Количество пострадавших в Шевченковском районе возросло до шести, уточнил Синегубов.

«Общее количество раненых в результате утренней вражеской атаки на Харьков возросло до восьми человек», – отметил начальник ХОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил: россияне выпустили по городу БпЛА типа «Шахед».

«Под ударом – предварительно – Шевченковский район города», – написал городской голова.

Терехов добавил: на Харьков продолжают лететь БпЛА и предупредил о возможных повторных ударах.

Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях.

Еще несколько взрывов прозвучало в Слободском районе. Там также есть «прилеты», уточнил Терехов. Тем временем в Шевченковском – оккупанты ударили по многоэтажке.

«В результате обстрела есть возгорание на 9 этаже», – проинформировал начальник ХОВА.

Предварительно, в результате обстрела дома есть пострадавшие, написал Терехов.

Позже он отметил, что в Слободском районе удар также пришелся по многоэтажному дому.

По данным Синегубова, в результате обстрела в Шевченковском районе пострадали четверо людей, двое из них – дети.

«Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания — 10 м²», – добавил начальник ХОВА.

Позже мэр сообщил, что в Слободском районе РФ ударила по району жилой постройки, а также по гражданскому объекту. Также известно о двух раненых.

Тем временем начальник ХОВА отметил, что всем раненым уже оказываются медицинскую помощь.

«Повреждены гражданские объекты, здание детского сада. Общее количество пострадавших возросло до семи человек», – добавил Синегубов.