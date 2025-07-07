Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие (дополняется)
Первые взрывы прозвучали в городе около 05:30.
Дополнено в 07:26. Уже известно о 20 пострадавших, среди них 3 — дети. В Шевченковском районе — 12 пострадавших. В Слободском — 8 пострадавших, – написал Синегубов.
«Медики оказывают необходимую помощь. Спасательные работы продолжаются», – уточнил начальник ХОВА.
Дополнено в 07:05. Число пострадавших возросло до 16, уточнил Синегубов.
В Шевченковском районе – 11 пострадавших. В Слободском – 5.
«Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», – сообщил начальник ХОВА.
Дополнено в 07:00. Мэр Игорь Терехов проинформировал пострадавших вследствие обстрела города.
«На данный момент 11 пострадавших в Шевченковском районе, из них двое детей. В Слободском трое раненых, в том числе один ребенок», – написал Терехов.
Дополнено в 06:47. Количество пострадавших в Шевченковском районе возросло.
«До десяти возросло число пострадавших в Шевченковском районе», – проинформировал мэр.
Дополнено в 06:35. О десяти пострадавших сообщил начальник ХОВА.
«В Шевченковском районе пострадали 8 человек. В Слободском — 2. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», – рассказал Синегубов.
Дополнено в 06:25. Количество пострадавших в Шевченковском районе возросло до шести, уточнил Синегубов.
«Общее количество раненых в результате утренней вражеской атаки на Харьков возросло до восьми человек», – отметил начальник ХОВА.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил: россияне выпустили по городу БпЛА типа «Шахед».
«Под ударом – предварительно – Шевченковский район города», – написал городской голова.
Терехов добавил: на Харьков продолжают лететь БпЛА и предупредил о возможных повторных ударах.
Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях.
Еще несколько взрывов прозвучало в Слободском районе. Там также есть «прилеты», уточнил Терехов. Тем временем в Шевченковском – оккупанты ударили по многоэтажке.
«В результате обстрела есть возгорание на 9 этаже», – проинформировал начальник ХОВА.
Предварительно, в результате обстрела дома есть пострадавшие, написал Терехов.
Позже он отметил, что в Слободском районе удар также пришелся по многоэтажному дому.
По данным Синегубова, в результате обстрела в Шевченковском районе пострадали четверо людей, двое из них – дети.
«Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания — 10 м²», – добавил начальник ХОВА.
Позже мэр сообщил, что в Слободском районе РФ ударила по району жилой постройки, а также по гражданскому объекту. Также известно о двух раненых.
Тем временем начальник ХОВА отметил, что всем раненым уже оказываются медицинскую помощь.
«Повреждены гражданские объекты, здание детского сада. Общее количество пострадавших возросло до семи человек», – добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, прилет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 07:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы прозвучали в городе около 05:30. ".