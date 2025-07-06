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«Харьков вновь пережил очень тяжелую ночь» — Терехов: пострадавших уже трое 📹

Происшествия 17:12   06.07.2025
Елена Нагорная
«Харьков вновь пережил очень тяжелую ночь» — Терехов: пострадавших уже трое 📹 Скриншот

В результате атаки БпЛА на Харьков в ночь на 6 июля пострадали три человека, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Как сообщалось, в Новобаварском районе 46-летняя женщина получила ранения стеклом, а в Шевченковском трехлетняя девочка испытала острый стресс. По данным Терехова, уже днем с нетяжелыми ранениями к медикам обратился 25-летний человек.

«Харьков вновь пережил очень тяжелую ночь. Были попадания восьми «Шахедов», — напомнил городской голова. — Пострадали Шевченковский и Новобаварский районы. Что касается Шевченковского района, были работники ГСЧС, был повторный «прилет». К счастью, никто из них не пострадал. Повреждено очень много многоэтажек. Кроме этого, было попадание в спортивный объект, его тоже очень серьезно повредил «Шахед». К счастью, тяжелых пострадавших в результате этой ночной атаки нет».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Терехов добавил, что сейчас коммунальщики завершают закрытие контуров в поврежденных домах и обследуют пострадавшие крыши. Кроме этого, была частично повреждена одна из теплотрасс, которая питает Новобаварский район.

«Специалисты работали с утра и днем уже переключили все, сделали и устранили все эти повреждения. Мы открыли с 11 часов в Шевченковском районе ЦПАУ. Помогаем людям, чтобы они по «єВідновленню» получили средства. Кроме этого, завтра будет открыт ЦПАУ в Новобаварском районе. Так мы договорились с жителями», — проинформировал мэр.

Как сообщалось, восемью БпЛА «Герань-2» атаковали россияне Харьков в ночь на 6 июля. Семь упали в Шевченковском районе и один в Новобаварском. В Шевченковском районе повреждены многоквартирные дома, спорткомплекс и стоматологическая клиника. У трехлетней девочки — острая стрессовая реакция. Когда на место попадания прибыли спасатели, россияне нанесли повторный удар беспилотником — повреждена пожарная автоцистерна. В Новобаварском районе повреждено здание гражданского предприятия и выбиты окна в жилых домах. Ранения от осколков стекла получила 46-летняя женщина.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 17:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки БпЛА на Харьков в ночь на 6 июля пострадали три человека, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".