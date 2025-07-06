Коммунальщики показали, как устраняют последствия «прилетов» по Харькову 📷
Коммунальные службы устраняют последствия атаки беспилотников на Шевченковский и Новобаварский районы Харькова в ночь на 6 июля.
В целом пострадало по меньшей мере 21 здание. Было выбито 321 окно в квартирах, 162 — в местах общего пользования, а также 131 балконное остекление, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.
Специалисты КП «Харьковблагоустройство» и КП «Дорремстрой» уже убрали битое стекло, габаритный мусор и привели в порядок территории, а бригады КП «Харьковжилстрой» продолжают закрывать контуры и устранять другие повреждения.
Как сообщалось, восемью БпЛА «Герань-2» атаковали россияне Харьков в ночь на 6 июля. Семь упали в Шевченковском районе и один в Новобаварском. В Шевченковском районе повреждены многоквартирные дома, спорткомплекс и стоматологическая клиника. У трехлетней девочки — острая стрессовая реакция. Когда на место попадания прибыли спасатели, россияне нанесли повторный удар беспилотником — повреждена пожарная автоцистерна. В Новобаварском районе повреждено здание гражданского предприятия и выбиты окна в жилых домах. Ранения от осколков стекла получила 46-летняя женщина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коммунальщики, новости Харькова, последствия, прилет;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 11:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальные службы устраняют последствия атаки беспилотников на Шевченковский и Новобаварский районы Харькова в ночь на 6 июля.".