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Коммунальщики показали, как устраняют последствия «прилетов» по Харькову 📷

Происшествия 11:48   06.07.2025
Елена Нагорная
Коммунальщики показали, как устраняют последствия «прилетов» по Харькову 📷 Фото: Харьковский горсовет

Коммунальные службы устраняют последствия атаки беспилотников на Шевченковский и Новобаварский районы Харькова в ночь на 6 июля.

В целом пострадало по меньшей мере 21 здание. Было выбито 321 окно в квартирах, 162 — в местах общего пользования, а также 131 балконное остекление, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

Специалисты КП «Харьковблагоустройство» и КП «Дорремстрой» уже убрали битое стекло, габаритный мусор и привели в порядок территории, а бригады КП «Харьковжилстрой» продолжают закрывать контуры и устранять другие повреждения.

Устранение последствий "прилета" в Харькове 6 июля 2025 года
Фото: Харьковский горсовет
Устранение последствий "прилета" в Харькове 6 июля 2025 года
Фото: Харьковский горсовет
Устранение последствий "прилета" в Харькове 6 июля 2025 года
Фото: Харьковский горсовет

Как сообщалось, восемью БпЛА «Герань-2» атаковали россияне Харьков в ночь на 6 июля. Семь упали в Шевченковском районе и один в Новобаварском. В Шевченковском районе повреждены многоквартирные дома, спорткомплекс и стоматологическая клиника. У трехлетней девочки — острая стрессовая реакция. Когда на место попадания прибыли спасатели, россияне нанесли повторный удар беспилотником — повреждена пожарная автоцистерна. В Новобаварском районе повреждено здание гражданского предприятия и выбиты окна в жилых домах. Ранения от осколков стекла получила 46-летняя женщина.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 11:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальные службы устраняют последствия атаки беспилотников на Шевченковский и Новобаварский районы Харькова в ночь на 6 июля.".