Ночная атака БпЛА на Харьков: Терехов и прокуратура — о последствиях (видео)

Восемью БпЛА атаковали россияне Харьков в ночь на 6 июля. Семь упали в Шевченковском районе и один в Новобаварском, рассказал мэр Игорь Терехов.

«Повреждены жилые дома, гражданские объекты, спортивный объект. Выбито очень много окон. Сейчас работают коммунальные предприятия для того, чтобы как можно быстрее устранить все то, что натворил российский агрессор», — прокомментировал городской голова.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Новобаварском районе пострадала 46-летняя женщина, а в Шевченковском девочка в возрасте 2,8 месяца получила острую реакцию на стресс.

Как сообщил начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко, предварительно, было шесть БпЛА «Герань-2», которые ударили по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам.

На видео последствия обстрела Шевченковского и Новобаварского районов

Напомним, взрывы гремели в Харькове с часа ночи 6 июля. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в частном секторе в Новобаварском районе, а начальник ХОВА Олег Синегубов — о пожарах в Шевченковском районе.