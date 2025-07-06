Атака на Харьков: пожарные вовремя спустились в укрытие, повреждена техника 📷

В Харькове в ночь на 6 июля военные РФ нанесли повторный удар БпЛА по месту, где уже тушили пожар спасатели.

Чрезвычайники приехали ликвидировать возгорание, возникшее в результате атаки, однако эта локация продолжила подвергаться ударам БпЛА, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате попадания была повреждена пожарная автоцистерна. К счастью, личный состав не пострадал: пожарные вовремя приостановили проведение работ и спустились в укрытие», — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, восемью БпЛА атаковали россияне Харьков в ночь на 6 июля. Семь упали в Шевченковском районе и один в Новобаварском. Повреждены жилые дома, гражданские объекты, спортивный объект. В Новобаварском районе пострадала 46-летняя женщина, а в Шевченковском — девочка в возрасте 2,8 месяца испытала острую реакцию на стресс.

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