Атака на Харків: пожежники вчасно спустилися в укриття, пошкоджена техніка 📷

У Харкові в ніч проти 6 липня військові РФ завдали повторного удару БпЛА по місцю, де вже гасили пожежу рятувальники.

Надзвичайники приїхали ліквідувати загоряння, яке виникло у результаті атаки, однак ця локація продовжила зазнавати ударів БпЛА, розповіли в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“У результаті влучання була пошкоджена пожежна автоцистерна. На щастя, особовий склад не постраждав: вогнеборці вчасно призупинили проведення робіт та спустились в укриття“, – повідомили у відомстві.

Як повідомлялося, вісьмома БпЛА “Герань-2” атакували росіяни Харків у ніч проти 6 липня. Сім упали у Шевченківському районі та один у Новобаварському. Пошкоджені житлові будинки, цивільні об’єкти, спортивний об’єкт. У Новобаварському районі постраждала 46-річна жінка, а в Шевченківському – дворічна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес.

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