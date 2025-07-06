Нічна атака БпЛА на Харків: Терехов і прокуратура – про наслідки (відео)

Вісьмома БпЛА атакували росіяни Харків у ніч проти 6 липня. Сім упали у Шевченківському районі та один у Новобаварському, розповів мер Ігор Терехов.

“Пошкоджені житлові будинки, цивільні об’єкти, спортивний об’єкт. Вибито дуже багато вікон. Зараз працюють наші комунальні підприємства для того, щоб якнайшвидше усунути все те, що накоїв російський агресор“, – прокоментував міський голова.

Відео: пресслужба Харківської міськради

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Новобаварському районі постраждала 46-річна жінка, а у Шевченківському – дівчинка у віці 2,8 місяця отримала гостру реакцію на стрес.

Як повідомив начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко, попередньо, було шість БпЛА «Герань-2», які вдарили по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах.

На відео наслідки обстрілу Шевченківського та Новобаварського районів

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові з години ночі 6 липня. Мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» у приватному секторі у Новобаварському районі, а начальник ХОВА Олег Синєгубов – про пожежі у Шевченківському районі.