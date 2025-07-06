Харків атакують “шахеди”: серія вибухів у місті (оновлено)
У Харкові з першої години ночі гримлять вибухи. Місто атакують “шахеди”, повідомив мер.
Доповнено о 02:20. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по приватному сектору в Новобаварському районі міста. Начальник ХОВА Олег Синєгубов – про пожежі в Шевченківському районі. Інформації про постраждалих наразі немає.
Доповнено о 02:02. У Харкові пролунала ще серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удари припали до Шевченківського району.
Доповнено о 01:53. За попередніми даними, внаслідок трьох “прильотів” постраждалих немає, повідомив Терехов.
Доповнено о 01:26. За попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовано у Шевченківському та Київському районах Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
01:20
Атака триває.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 02:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з першої години ночі гримлять вибухи. Місто атакують “шахеди”, повідомив мер".