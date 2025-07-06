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Харків атакують “шахеди”: серія вибухів у місті (оновлено)

Події 02:20   06.07.2025
Оксана Горун
Харків атакують “шахеди”: серія вибухів у місті (оновлено) Фото: Anton Petrus

У Харкові з першої години ночі гримлять вибухи. Місто атакують “шахеди”, повідомив мер.

Доповнено о 02:20. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по приватному сектору в Новобаварському районі міста. Начальник ХОВА Олег Синєгубов – про пожежі в Шевченківському районі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Доповнено о 02:02. У Харкові пролунала ще серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удари припали до Шевченківського району.

Доповнено о 01:53. За попередніми даними, внаслідок трьох “прильотів” постраждалих немає, повідомив Терехов.

Доповнено о 01:26. За попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовано у Шевченківському та Київському районах Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

01:20

Атака триває.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 02:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з першої години ночі гримлять вибухи. Місто атакують “шахеди”, повідомив мер".