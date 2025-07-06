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Харьков атакуют «Шахеды»: серия взрывов в городе (обновлено)

Происшествия 02:20   06.07.2025
Оксана Горун
Харьков атакуют «Шахеды»: серия взрывов в городе (обновлено) Фото: Anton Petrus

В Харькове с часу ночи гремят взрывы. Город атакуют «Шахеды», сообщил мэр.

Дополнено в 02:20. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по частному сектору в Новобаварском районе города. Начальник ХОВА Олег Синегубов — о пожарах в Шевченковском районе. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Дополнено в 02:02. В Харькове прозвучала еще серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары пришлись по Шевченковскому району.

Дополнено в 01:53. По предварительным данным, в результате трех «прилетов» пострадавших нет, сообщил Терехов. Атака продолжается.

Дополнено в 01:26. По предварительным данным, попадания беспилотников зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

01:20.

Атака продолжается.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 02:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с часу ночи гремят взрывы. Город атакуют «Шахеды», сообщил мэр".