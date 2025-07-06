Харьков атакуют «Шахеды»: серия взрывов в городе (обновлено)
В Харькове с часу ночи гремят взрывы. Город атакуют «Шахеды», сообщил мэр.
Дополнено в 02:20. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по частному сектору в Новобаварском районе города. Начальник ХОВА Олег Синегубов — о пожарах в Шевченковском районе. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Дополнено в 02:02. В Харькове прозвучала еще серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары пришлись по Шевченковскому району.
Дополнено в 01:53. По предварительным данным, в результате трех «прилетов» пострадавших нет, сообщил Терехов. Атака продолжается.
Дополнено в 01:26. По предварительным данным, попадания беспилотников зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
01:20.
Атака продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 02:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с часу ночи гремят взрывы. Город атакуют «Шахеды», сообщил мэр".