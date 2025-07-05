Нашлась управа на «Шахеды»: обзор фронта на Харьковщине (видео)

Харьковские дроноводы сбивают усовершенствованные «Шахеды». Удар «Черники» по Харькову. Угрожающая ситуация возле Купянска. О главных событиях войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Враг усилил штурмы на севере Харьковщины. Третьего июля Генштаб ВСУ проинформировал о 25 атаках на Южно-Слобожанском направлении. Спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин подтвердил: атак стало в разы больше. Два месяца назад их фиксировали по 5-7 в сутки. При этом каких-либо успехов у захватчиков к северу от Харькова ни Силы обороны, ни военные аналитики не фиксировали. О движении на несколько сотен метров в районе Маслоэсктракционного завода в Волчанске сообщал обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец. Изменений на карту фронта в этом районе пока не вносили. Но, по данным аналитиков DeepState, оккупанты имели продвижение на Купянщине – вблизи Синьковки. А также – оккупировали пограничные села Меловое и Строевку. Оба населенных пункта фигурировали в сводках Генштаба как те, где идут бои. В пятницу, 4 июля, о ситуации в районе Мелового рассказали в ОТГ «Харьков».

«На этой неделе враг активизировался в районе населенного пункта Меловое. Это северо-восточнее поселка Великий Бурлук, где до недавнего времени было относительно спокойно. Там россияне пересекли государственную границу. Сейчас они пытаются двигаться в направлении села Амбарное. Силы обороны Украины сейчас стабилизировали обстановку и прилагают все усилия, чтобы блокировать дальнейшее передвижение российских войск», — сообщил спикер ОТГ Павел Шамшин.

Успехи в войне с «Шахедами»

Параллельно со штурмами по всей линии фронта россияне продолжают бить по гражданским в Украине. Самый массированный комбинированный удар «Шахедами» и ракетами в пятницу нанесли по Киеву. На фоне событий в столице неделю в Харькове можно назвать относительно спокойной, хотя и по городу, и по пригороду прилетали беспилотники. Несколько, в частности, разбили СТО в Песочине, завалив обломками Киевскую трассу. В ночь с пятницы на субботу массированная атака была на Чугуев, там пол суток тушили пожары, пострадали 11 человек. Несмотря на массированность отдельных налетов, Командование Воздушных сил ВСУ информировало о значительных показателях обезвреживания «Шахедов». Так, из 529, которые россияне применили для атаки 4 июля, защитники неба обезвредили 476. Кажется, что Силы обороны нашли управу на летящие на значительной высоте БпЛА. И такие выводы подтверждают украинские дроноводы. Подразделения, работавшие на передовой, теперь присоединились к обороне неба и в тылу, уничтожая беспилотники.

«Мы получили возможность сбивать «Шахеды». Нам удалось сбить «Герберу». Что такое «Гербера»? Это дешевый аналог «Шахеда», собираемый в Российской Федерации. Подзаземлили. Набираем возможности, набираем обороты, движется к нам техника, которая должна сбивать БпЛА, которая уже сегодня сбивает «Шахеды» и «Герани». Необходимы дополнительно люди», — прокомментировал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Харьков тоже участвует в усилении ПВО — финансово. О выделении 50 млн грн на эти цели из городского бюджета сообщали на прошедшей неделе.

«Мы начали эту работу. Есть определенный результат. Доволен ли я этим результатом или нет? Нет, не доволен. Считаю, что нужно гораздо больше сбивать? Считаю. Что для этого делать тоже мы понимаем. И я хочу сказать, что каждый день у меня военные, каждый день я с ними общаюсь по усовершенствованию определенных систем противодействия «Шахедам». Я считаю, что мы на верном пути. Это путь, который нужно пройти, во-первых. Во-вторых, научить людей это делать. В третьих, наш враг не стоит на месте, и он совершенствует «Шахеды», — сказал в интервью «Украинской правде» мэр Харькова Игорь Терехов.

По Харькову впервые прилетела «Черника»

Одновременно россияне расширяют номенклатуру БпЛА, которыми «кошмарят» Харьков. Терехов впервые сообщил об ударе по городу дроном «Черника». По его словам, БпЛА похож по мощности на «Молнию», но имеет другую конструкцию. Хотя раньше в Харьков такое не долетало, российские источники сообщали о «Чернике» еще в 2022-м. Сейчас используют обновленную версию «Черника-2». Это крыло из пенопласта, несущее боевую часть в 3,5 кг. Дрон в автоматическом режиме летит к цели по заданным координатам, а в конце полета удар корректирует оператор. По утверждениям террористов, дальность полета их БпЛА может достигать 100 км, а высота – до 1 км.

«Очень угрожающий прорыв» у Купянска

Ситуация вблизи Купянска продолжает обостряться.

«Противник сумел прорваться на рубеж Кондрашовка – Радьковка, захватил Голубовку, и по сути вышел на северные окраины города Купянск. Прорыв противника на этом участке создает угрозу и основной коммуникации, которая идет через Купянск, для наших частей и подразделений, обороняющихся на плацдарме на Осколе восточнее Купянска. Этот прорыв – он очень угрожающий», — прокомментировал 5 каналу военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Сейчас передовые подразделения захватчиков пытаются захватить Радьковку. По оценкам Машовца, в лесах вокруг этого населенного пункта оккупанты уже приблизились к Купянску на расстояние чуть больше километра. Обозреватель считает, что ближайшая цель россиян — взять под контроль район Малая Шапковка — Кондрашовка — Тищенковка — Великая Шапковка и прорваться на северные окраины города в районе населенного пункта Московка. Расширение зоны боевых действий в этом направлении подтверждают и в ХОВА.

«По Купянскому направлению — это, скажем так, самое тяжелое направление. Там мы фиксируем несколько увеличение «серой» зоны, зоны ведения активных боевых действий. В некоторых населенных пунктах там, в принципе, нет людей. Это только поле битвы. Да и сам населенный пункт там кое-где уже трудно найти. Купянск враг продолжает атаковать и управляемыми авиабомбами, и «Шахедами», и артиллерией, и реактивными системами залпового огня. Поэтому, конечно, мы продолжаем активно коммуницировать, что нужно уезжать, потому что это прямая опасность для жизни наших гражданских людей. По самому городу Купянску на правом берегу остается еще 1300 человек, на левом берегу около 90 человек», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.