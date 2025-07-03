DeepState сообщает о продвижении РФ на Харьковщине: карта

Команда аналитиков DeepState днем 3 июля обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе.

Речь идет о населенном пункте Синьковка.

Кроме этого, аналитики заявляют о продвижении россиян в Запорожской области – вблизи населенных пунктов Каменское и Звезда, а также в Донецкой области – возле Андреевки, Богатыря и Нелиповки.

Напомним, накануне, 2 июля, глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщал, что на Купянском направлении фиксируют увеличение «серой зоны». По его данным, на правом берегу Купянска находятся 1300 жителей, на левом – 90. Синегубов заявлял о крайне тяжелой гуманитарной ситуации там.