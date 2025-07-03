DeepState сообщает о продвижении РФ на Харьковщине: карта
Фото: DeepState
Команда аналитиков DeepState днем 3 июля обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе.
Речь идет о населенном пункте Синьковка.
Кроме этого, аналитики заявляют о продвижении россиян в Запорожской области – вблизи населенных пунктов Каменское и Звезда, а также в Донецкой области – возле Андреевки, Богатыря и Нелиповки.
Напомним, накануне, 2 июля, глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщал, что на Купянском направлении фиксируют увеличение «серой зоны». По его данным, на правом берегу Купянска находятся 1300 жителей, на левом – 90. Синегубов заявлял о крайне тяжелой гуманитарной ситуации там.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, война, Купянщина, продвижение, фронт;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков DeepState днем 3 июля обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе.".