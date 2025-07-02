Увеличение «серой зоны» фиксируют на Купянском направлении – Синегубов
О ситуации на Купянщине в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.
«Купянское направление – самое тяжелое. Там мы фиксируем увеличение «серой зоны» – зоны введения активных боевых действий. В некоторых населенных пунктах нет людей, это, скажем так, поле битвы. Купянск враг продолжает атаковать и КАБами, и «Шахедами», и артиллерией, и РСЗО. Мы продолжаем коммуницировать, что нужно уезжать», – отметил Синегубов.
По его данным, на правом берегу Купянска находятся 1300 жителей, на левом – 90. Синегубов заявляет о крайне тяжелой гуманитарной ситуации там.
«На левом берегу мы не можем снабжать людей электроэнергией, водоснабжением и другими услугами. Ведь критическая инфраструктура разрушена, восстанавливать нет возможности, потому что враг бьет по коммунальным службам. По правому берегу такие услуги предоставляются почасово», — добавил глава ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Четыре БпЛА атаковали Купянщину: пострадали мужчины 22 и 90 лет (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянщина, Олег Синегубов, серая зона, удар, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Увеличение «серой зоны» фиксируют на Купянском направлении – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Купянщине в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.".