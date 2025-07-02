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Увеличение «серой зоны» фиксируют на Купянском направлении – Синегубов

Общество 12:40   02.07.2025
Виктория Яковенко
Увеличение «серой зоны» фиксируют на Купянском направлении – Синегубов Скриншот

О ситуации на Купянщине в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Купянское направление – самое тяжелое. Там мы фиксируем увеличение «серой зоны» – зоны введения активных боевых действий. В некоторых населенных пунктах нет людей, это, скажем так, поле битвы. Купянск враг продолжает атаковать и КАБами, и «Шахедами», и артиллерией, и РСЗО. Мы продолжаем коммуницировать, что нужно уезжать», – отметил Синегубов.

По его данным, на правом берегу Купянска находятся 1300 жителей, на левом – 90. Синегубов заявляет о крайне тяжелой гуманитарной ситуации там.

«На левом берегу мы не можем снабжать людей электроэнергией, водоснабжением и другими услугами. Ведь критическая инфраструктура разрушена, восстанавливать нет возможности, потому что враг бьет по коммунальным службам. По правому берегу такие услуги предоставляются почасово», — добавил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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Увеличение «серой зоны» фиксируют на Купянском направлении – Синегубов
Увеличение «серой зоны» фиксируют на Купянском направлении – Синегубов
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Купянщине в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.".