Увеличение «серой зоны» фиксируют на Купянском направлении – Синегубов

О ситуации на Купянщине в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Купянское направление – самое тяжелое. Там мы фиксируем увеличение «серой зоны» – зоны введения активных боевых действий. В некоторых населенных пунктах нет людей, это, скажем так, поле битвы. Купянск враг продолжает атаковать и КАБами, и «Шахедами», и артиллерией, и РСЗО. Мы продолжаем коммуницировать, что нужно уезжать», – отметил Синегубов.

По его данным, на правом берегу Купянска находятся 1300 жителей, на левом – 90. Синегубов заявляет о крайне тяжелой гуманитарной ситуации там.

«На левом берегу мы не можем снабжать людей электроэнергией, водоснабжением и другими услугами. Ведь критическая инфраструктура разрушена, восстанавливать нет возможности, потому что враг бьет по коммунальным службам. По правому берегу такие услуги предоставляются почасово», — добавил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»