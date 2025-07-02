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Збільшення «сірої зони» фіксують на Куп’янському напрямку – Синєгубов

Суспільство 12:40   02.07.2025
Вікторія Яковенко
Збільшення «сірої зони» фіксують на Куп’янському напрямку – Синєгубов Скриншот

Про ситуацію на Куп’янщині в етері нацмарафону розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Куп’янський напрямок – найважчий. Там ми фіксуємо збільшення «сірої зони» – зони введення активних бойових дій. У деяких населених пунктах людей немає, це, скажімо так, поле битви. Куп’янськ ворог продовжує атакувати і КАБами, і «шахедами», і артилерією, і РСЗВ. Ми продовжуємо комунікувати, що потрібно виїжджати», – зазначив Синєгубов.

За його даними, на правому березі Куп’янська наразі перебувають 1300 жителів, на лівому – 90. Синєгубов заявляє про вкрай важку гуманітарну ситуацію там.

«На лівому березі ми не можемо забезпечувати людей електроенергією, водопостачанням та іншими послугами. Адже, критична інфраструктура зруйнована, відновлювати не маємо можливості, бо ворог б’є по комунальних службах. По правому берегу – такі послуги надаються погодинно», – додав голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 12:40;

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