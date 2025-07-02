Збільшення «сірої зони» фіксують на Куп’янському напрямку – Синєгубов
Про ситуацію на Куп’янщині в етері нацмарафону розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Куп’янський напрямок – найважчий. Там ми фіксуємо збільшення «сірої зони» – зони введення активних бойових дій. У деяких населених пунктах людей немає, це, скажімо так, поле битви. Куп’янськ ворог продовжує атакувати і КАБами, і «шахедами», і артилерією, і РСЗВ. Ми продовжуємо комунікувати, що потрібно виїжджати», – зазначив Синєгубов.
За його даними, на правому березі Куп’янська наразі перебувають 1300 жителів, на лівому – 90. Синєгубов заявляє про вкрай важку гуманітарну ситуацію там.
«На лівому березі ми не можемо забезпечувати людей електроенергією, водопостачанням та іншими послугами. Адже, критична інфраструктура зруйнована, відновлювати не маємо можливості, бо ворог б’є по комунальних службах. По правому берегу – такі послуги надаються погодинно», – додав голова ХОВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Чотири БпЛА атакували Куп’янщину: постраждали чоловіки 22 і 90 років (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Купянщина, Олег Синегубов, серая зона, удар, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Збільшення «сірої зони» фіксують на Куп’янському напрямку – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Куп’янщині в етері нацмарафону розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.".