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Чотири БпЛА атакували Куп’янщину: постраждали чоловіки 22 і 90 років (фото)

Події 12:09   02.07.2025
Вікторія Яковенко
Чотири БпЛА атакували Куп’янщину: постраждали чоловіки 22 і 90 років (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

1 липня близько 23:40 армія РФ вдарила по селищу Борівське Куп’янського району.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що населений пункт атакували чотири ворожі безпілотники.

«Пошкоджено складські приміщення і техніку цивільного підприємства. Вибуховою хвилею вибито вікна у будинках», – розповіли правоохоронці.

Поранення отримали двоє чоловіків 22 та 90 років, додали у прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

атака на Купянщину
Фото: Харківська обласна прокуратура
атака на Купянщину
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня близько 23:40 армія РФ вдарила по селищу Борівське Куп’янського району.".