Чотири БпЛА атакували Куп’янщину: постраждали чоловіки 22 і 90 років (фото)

1 липня близько 23:40 армія РФ вдарила по селищу Борівське Куп’янського району.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що населений пункт атакували чотири ворожі безпілотники.

«Пошкоджено складські приміщення і техніку цивільного підприємства. Вибуховою хвилею вибито вікна у будинках», – розповіли правоохоронці.

Поранення отримали двоє чоловіків 22 та 90 років, додали у прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).