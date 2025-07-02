Чотири БпЛА атакували Куп’янщину: постраждали чоловіки 22 і 90 років (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
1 липня близько 23:40 армія РФ вдарила по селищу Борівське Куп’янського району.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що населений пункт атакували чотири ворожі безпілотники.
«Пошкоджено складські приміщення і техніку цивільного підприємства. Вибуховою хвилею вибито вікна у будинках», – розповіли правоохоронці.
Поранення отримали двоє чоловіків 22 та 90 років, додали у прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Читайте також: Майже 97 тис: Держекоінспекція підрахувала збитки від удару по підприємству
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, Купянщина, пострадали, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чотири БпЛА атакували Куп’янщину: постраждали чоловіки 22 і 90 років (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня близько 23:40 армія РФ вдарила по селищу Борівське Куп’янського району.".