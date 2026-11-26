Правоохоронці передали до суду справу депутата VIII скликання Ізюмської міської ради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ».

За даними Харківської обласної прокуратури, на розгляді у суді вже перебуває справа за фактом державної зради.

“Під час окупації він показав російським військовим обхідний шлях до Ізюма, а також здавав їм місцевих волонтерів, ветеранів АТО/ООС і правоохоронців. Нині депутату висунуто обвинувачення у вчиненні ще одного злочину проти основ національної безпеки України”, – розповіли правоохоронці.

За даними слідства, у вересні 2022 року, під час деокупації міста, він втік до РФ. І вже на території країни-агресорки в грудні 2025 року чоловік записав і опублікував у мережі “Фейсбук” відеозвернення російською мовою. Зазначається: у ролику озвучив адреси розташування особового складу СОУ, а також складів із боєприпасами та озброєнням на території Ізюма.

У жовтні цьогоріч депутату заочно повідомили про підозру. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених військових формувань.

Фігурант наразі перебуває у розшуку.