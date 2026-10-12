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Неякісні грілки для прикордонників: у схемі підозрюють депутата ХМР

Суспільство 15:25   12.10.2026
Вікторія Яковенко
Неякісні грілки для прикордонників: у схемі підозрюють депутата ХМР

Депутату Харківської міської ради повідомили про підозру у шахрайстві під час закупівлі грілок для ДПСУ. Слідство вважає, що він контролював виробництво неякісної продукції.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у місті Київ, у вересні 2024 року військова частина ДПСУ оголосила тендер на закупівлю засобів індивідуального обігріву. Переможцем визначили товариство, з яким і уклали договори на постачання понад 260 тис. грілок для рук на загальну суму майже 5,4 млн грн.

«Втім, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що отримана продукція не відповідала вимогам технічної специфікації за температурними показниками та матеріалами, а також не мала необхідного маркування. Крім того, аби фірма виграла у процедурі публічних закупівель, було залучено підконтрольну компанію для створення штучної конкуренції», – розповіли правоохоронці.

Тож замовник отримав неякісні грілки, а сума збитків перевищує 5,4 млн грн державних коштів, додали у поліції.

У лютому цьогоріч слідчі повідомили про підозру підприємцю, який, за даними слідства, організував поставку неякісного товару.

А наразі правоохоронці встановили, що до схеми причетний також депутат Харківської міської ради.

«Підозрюваний контролював виробничі процеси та надавав працівникам підприємства вказівки щодо виготовлення і подальшого постачання продукції, попри те, що був обізнаний про невідповідність грілок заявленим вимогам», – зазначили у поліції.

Фігуранту вручили підозру у шахрайстві. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутату Харківської міської ради повідомили про підозру у шахрайстві під час закупівлі грілок для ДПСУ. Слідство вважає, що він контролював виробництво неякісної продукції.".