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Некачественные грелки для пограничников: в схеме подозревают депутата ХГС

Общество 15:25   12.10.2026
Виктория Яковенко
Некачественные грелки для пограничников: в схеме подозревают депутата ХГС

Депутату Харьковского городского совета сообщили о подозрении в мошенничестве при закупке грелок для ГПСУ. Следствие считает, что он контролировал производство некачественной продукции.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве, в сентябре 2024 года военная часть ГПСУ объявила тендер на закупку средств индивидуального обогрева. Победителем определили общество, с которым и заключили договоры на поставку более 260 тыс. грелок для рук на общую сумму почти 5,4 млн грн.

«Впрочем, в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что полученная продукция не отвечала требованиям технической спецификации по температурным показателям и материалам, а также не имела необходимой маркировки. Кроме того, чтобы фирма выиграла в процедуре публичных закупок, была привлечена подконтрольная компания для создания искусственной конкуренции», — рассказали правоохранители.

Поэтому заказчик получил некачественные грелки, а сумма ущерба превышает 5,4 млн грн государственных средств, добавили в полиции.

В феврале следователи сообщили о подозрении предпринимателю, который, по данным следствия, организовал поставку некачественного товара.

Сейчас правоохранители установили, что к схеме причастен также депутат Харьковского городского совета.

«Подозреваемый контролировал производственные процессы и давал работникам предприятия указания по изготовлению и дальнейшему снабжению продукции, несмотря на то, что был осведомлен о несоответствии грелок заявленным требованиям», — отметили в полиции.

Фигуранту вручили подозрение в мошенничестве. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутату Харьковского городского совета сообщили о подозрении в мошенничестве при закупке грелок для ГПСУ. ".