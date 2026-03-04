Втерся в доверие и украл у знакомого в больнице 45 тысяч грн: кого подозревают

В облуправлении Нацполиции установили, что 38-летний харьковчанин проходил лечение в больнице и именно там познакомился со своей будущей жертвой. Для реализации задуманного – он втерся в его доверие.

После этого вероятный мошенник начал регулярно просить о потерпевшего телефон – якобы для собственного пользования. Однако когда гаджет остался без присмотра – он вошел в приложение банка и перевел средства на свой счет. Как позже установило следствие, у потерпевшего пропало 45 тысяч гривен.

Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

«По указанным фактам следователем отдела полиции № 2 ХРУП № 2 открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) УК Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступлений», – отметили в полиции.

Теперь мужчине грозит восемь лет тюрьмы.