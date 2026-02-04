Вора, обворовывавшего клиентов в ресторанах Харькова, экстрадировали из Латвии
Двоих злоумышленников, обворовавших жителей Харькова, отправили под суд, сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, в течение марта 2019 — февраля 2020 грузин, проживавший в Харькове, обворовывал посетителей в местных кафе и ресторанах. Злоумышленник отвлекал их внимание и незаметно похищал деньги из кошельков, карманов и сумок. Всего мужчина обокрал четырех харьковчан на сумму более 340 тыс. гривен. Прокуроры передали в суд обвинения в отношении 48-летнего гражданина Грузии по факту кражи, совершенной повторно. Долгое время подозреваемый скрывался от следствия за границей и находился в международном розыске, но его экстрадировали в Украину из Латвийской Республики.
В сентябре 2022 г. в Харькове местный житель перерезал провода сигнализации и перелез через забор на территорию частного домовладения по ул. Коломинской (ныне – ул. профессора Атамановского).
Он проник в дом, откуда вынес генераторы, электроинструменты, телевизоры, ноутбук, лодочный мотор, дорогие велосипеды и другие вещи на сумму почти 1 млн гривен.
Через несколько дней харьковчанин влез уже в другой дом, откуда похитил деньги и ювелирные украшения на сумму более 350 тыс. гривен.
Шевченковский райсуд Харькова признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
