Live

За кражу кабелей из подвала мужчина может «сесть» на восемь лет

Происшествия 09:23   03.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
За кражу кабелей из подвала мужчина может «сесть» на восемь лет

Инцидент произошел 1 марта, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Подозрение в краже кабелей в Харькове  получил 44-летний мужчина.

По версии следствия, он увидел окно в подвальном помещении около своего дома. После чего выдавил его, пробрался внутрь, а ножом вырезал кабеля.

«В дальнейшем злоумышленник сдал похищенное имущество в пункт приема металлолома, чем нанес коммунальному предприятию материальный ущерб на сумму более 15 тысяч гривен. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за другое преступление и имел не снятую и не погашенную судимость», – отметили копы.

По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство и вручили вероятному вору подозрение. Теперь он может отправиться в тюрьму на восемь лет.

Читайте также: Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
03.03.2026, 08:53
Сегодня 3 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 марта 2026: какой праздник и день в истории
03.03.2026, 06:00
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
03.03.2026, 07:10
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
02.03.2026, 15:28
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
02.03.2026, 19:08
Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине
Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине
03.03.2026, 09:59

Новости по теме:

01.03.2026
Приборы для энергоучета демонтировал в Харькове мужчина
04.02.2026
Обворовывал частные дома на Харьковщине — злоумышленнику вручили подозрение
04.02.2026
Вора, обворовывавшего клиентов в ресторанах Харькова, экстрадировали из Латвии
21.12.2025
Кислородную систему похитил мужчина из больницы Харьковской области
09.12.2025
Хотела вынести товаров на четыре тысячи: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «За кражу кабелей из подвала мужчина может «сесть» на восемь лет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 09:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент произошел 1 марта, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Подозрение в краже кабелей в Харькове  получил 44-летний мужчина.".