За кражу кабелей из подвала мужчина может «сесть» на восемь лет
Инцидент произошел 1 марта, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Подозрение в краже кабелей в Харькове получил 44-летний мужчина.
По версии следствия, он увидел окно в подвальном помещении около своего дома. После чего выдавил его, пробрался внутрь, а ножом вырезал кабеля.
«В дальнейшем злоумышленник сдал похищенное имущество в пункт приема металлолома, чем нанес коммунальному предприятию материальный ущерб на сумму более 15 тысяч гривен. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за другое преступление и имел не снятую и не погашенную судимость», – отметили копы.
По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство и вручили вероятному вору подозрение. Теперь он может отправиться в тюрьму на восемь лет.
