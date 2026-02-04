Live

Обворовывал частные дома на Харьковщине — злоумышленнику вручили подозрение

Происшествия 19:36   04.02.2026
Оксана Якушко
Обворовывал частные дома на Харьковщине — злоумышленнику вручили подозрение

В Харьковской области с ноября 2025 по январь 2026 года мужчина неоднократно «обчищал» частные дома, сообщает Нацполиция.

Кражи произошли в селах Левковка, Зидьки и Бутовка Чугуевского района, откуда злоумышленник вынес хозяйственный инвентарь, электроинструменты, кабельную продукцию, посуду и другое имущество.

Общая сумма материального ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 40 тысяч гривен.

30 января следователи сообщили жителю города Змиев о подозрении в совершении краж. Мужчине светит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Читайте также: «В Украину идет потепление»: надолго ли – прогноз синоптиков

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«В Украину идет потепление»: надолго ли – прогноз синоптиков
«В Украину идет потепление»: надолго ли – прогноз синоптиков
04.02.2026, 13:19
«Я люблю тишину» — Терехов о громкой похвале Харькова и сравнении с Киевом
«Я люблю тишину» — Терехов о громкой похвале Харькова и сравнении с Киевом
04.02.2026, 14:48
Подросток умер после операции: двоих хирургов судят в Харькове (фото)
Подросток умер после операции: двоих хирургов судят в Харькове (фото)
04.02.2026, 16:37
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
03.02.2026, 19:37
Новости Харькова — главное 4 февраля: удары по городу, что с отоплением
Новости Харькова — главное 4 февраля: удары по городу, что с отоплением
04.02.2026, 22:23
Без тепла при -25°: как выживает Харьков – итоги 4 февраля
Без тепла при -25°: как выживает Харьков – итоги 4 февраля
04.02.2026, 23:00

Новости по теме:

04.02.2026
Вора, обворовывавшего клиентов в ресторанах Харькова, экстрадировали из Латвии
21.12.2025
Кислородную систему похитил мужчина из больницы Харьковской области
09.12.2025
Хотела вынести товаров на четыре тысячи: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы
28.11.2025
Вора-рецидивиста искали в Харькове с августа: что он украл в магазине
06.11.2025
Серийного вора разоблачили в Харьковской области, ему «светит» 8 лет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Обворовывал частные дома на Харьковщине — злоумышленнику вручили подозрение», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2026 в 19:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с ноября 2025 по январь 2026 года мужчина неоднократно «обчищал» частные дома, сообщает Нацполиция.".