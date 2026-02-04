Обворовывал частные дома на Харьковщине — злоумышленнику вручили подозрение

В Харьковской области с ноября 2025 по январь 2026 года мужчина неоднократно «обчищал» частные дома, сообщает Нацполиция.

Кражи произошли в селах Левковка, Зидьки и Бутовка Чугуевского района, откуда злоумышленник вынес хозяйственный инвентарь, электроинструменты, кабельную продукцию, посуду и другое имущество.

Общая сумма материального ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 40 тысяч гривен.

30 января следователи сообщили жителю города Змиев о подозрении в совершении краж. Мужчине светит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.