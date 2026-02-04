Live

Обкрадав приватні будинки на Харківщині –зловмиснику повідомили про підозру

Події 19:36   04.02.2026
Оксана Якушко
На Харківщині з листопада 2025 по січень 2026 року чоловік неодноразово «обчищав» приватні будинки, повідомляє Нацполіція.

Крадіжки сталися у селах Левківка, Зідьки та Бутівка Чугуївського району, звідки зловмисник виніс господарський інвентар, електроінструменти, кабельну продукцію, посуд та інше майно.

Загальна сума матеріальних збитків завданих потерпілим становить понад 40 тисяч гривень.

30 січня слідчі повідомили мешканцю міста Зміїв про підозру у вчиненні крадіжок. Чоловіку світить позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Автор: Оксана Якушко
