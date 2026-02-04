Live

«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків

Суспільство 13:19   04.02.2026
Вікторія Яковенко
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків Фото: Наталка Діденко

Вже цього тижня в Україні має потеплішати, однак, за прогнозами, це ненадовго. Морози повернуться вже 9 лютого.

«В Україну йде потепління. Хоча найближча ніч ще буде холодною на північному сході, все ж температура повітря буде загалом підвищуватися. 5-го лютого в Україні очікується зміна погоди. І нарешті я почну прогноз не з температури повітря, а з опадів. Завтра сніг пройде у північних областях, подекуди на заході та в центрі. У східних областях та на значній частині півдня втримається суха погода», – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Вона також зазначила, що у четвер очікується сильний південно-східний вітер, місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

«Буде ще тепліше трохи, проте впродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання. Із 12-го лютого потепління знову поборе сильний мороз», – розповіла Діденко.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, на Харківщині відчутно потепліє з 7 лютого. Вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. 8 числа протягом доби очікують 0 – 5 градусів морозу. А вже 9 лютого протягом доби буде 7 – 12 градусів з позначкою «мінус».

Завтра, 5 лютого, у Харкові та області синоптики знову прогнозують небезпечну погоду. В регіоні зберігатиметься ожеледиця. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Читайте також: Як виживає Харків у мороз: метро цілодобово й обігрівачі літнім людям

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
04.02.2026, 23:00
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
04.02.2026, 13:19
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
04.02.2026, 16:37
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
04.02.2026, 10:17
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
04.02.2026, 11:21
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
04.02.2026, 11:00

Новини за темою:

03.02.2026
Лозова без тепла, Балаклія – ​​без світла: наслідки нічної атаки
30.01.2026
Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів
28.01.2026
Морози знову накриють Україну: коли на Харківщині прогнозують -25 градусів
23.01.2026
«Пункти незламності» для котів і птахів облаштовують у Харкові через морози 📹
21.01.2026
Як зберегти тепло вдома, якщо немає світла та опалення: поради МВС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 13:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже цього тижня в Україні має потеплішати, однак, за прогнозами, це ненадовго. Морози повернуться вже 9 лютого.".