«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків

Вже цього тижня в Україні має потеплішати, однак, за прогнозами, це ненадовго. Морози повернуться вже 9 лютого.

«В Україну йде потепління. Хоча найближча ніч ще буде холодною на північному сході, все ж температура повітря буде загалом підвищуватися. 5-го лютого в Україні очікується зміна погоди. І нарешті я почну прогноз не з температури повітря, а з опадів. Завтра сніг пройде у північних областях, подекуди на заході та в центрі. У східних областях та на значній частині півдня втримається суха погода», – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Вона також зазначила, що у четвер очікується сильний південно-східний вітер, місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

«Буде ще тепліше трохи, проте впродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання. Із 12-го лютого потепління знову поборе сильний мороз», – розповіла Діденко.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, на Харківщині відчутно потепліє з 7 лютого. Вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. 8 числа протягом доби очікують 0 – 5 градусів морозу. А вже 9 лютого протягом доби буде 7 – 12 градусів з позначкою «мінус».

Завтра, 5 лютого, у Харкові та області синоптики знову прогнозують небезпечну погоду. В регіоні зберігатиметься ожеледиця. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.