«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
Вже цього тижня в Україні має потеплішати, однак, за прогнозами, це ненадовго. Морози повернуться вже 9 лютого.
«В Україну йде потепління. Хоча найближча ніч ще буде холодною на північному сході, все ж температура повітря буде загалом підвищуватися. 5-го лютого в Україні очікується зміна погоди. І нарешті я почну прогноз не з температури повітря, а з опадів. Завтра сніг пройде у північних областях, подекуди на заході та в центрі. У східних областях та на значній частині півдня втримається суха погода», – пише синоптикиня Наталка Діденко.
Вона також зазначила, що у четвер очікується сильний південно-східний вітер, місцями можливі пориви до 15-20 м/с.
«Буде ще тепліше трохи, проте впродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання. Із 12-го лютого потепління знову поборе сильний мороз», – розповіла Діденко.
За даними Регіонального центру з гідрометеорології, на Харківщині відчутно потепліє з 7 лютого. Вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. 8 числа протягом доби очікують 0 – 5 градусів морозу. А вже 9 лютого протягом доби буде 7 – 12 градусів з позначкою «мінус».
Завтра, 5 лютого, у Харкові та області синоптики знову прогнозують небезпечну погоду. В регіоні зберігатиметься ожеледиця. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Читайте також: Як виживає Харків у мороз: метро цілодобово й обігрівачі літнім людям
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: морозы, погода, потепление, прогноз, синоптик, Україна;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 13:19;