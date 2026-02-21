Морози поступово спадають: прогноз погоди на 22 лютого
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, що завтра, 22 лютого, у Харкові та області очікується туман та ожеледиця.
В області буде мінлива хмарність, пишуть синоптики, без опадів. При цьому вночі та вранці очікується слабкий туман. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16° морозу, вдень – від 4° морозу до 1° тепла.
У Харкові очікується хмарна погода без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. На дорогах – ожеледиця. Температура повітря вночі – 13 – 15° морозу, вдень – близько 0°.
Вітер південно-східний 3-8 м/с.
