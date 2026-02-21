У саду Шевченка горить ресторан – ЗМІ (фото/відео)
Фото та відео палаючого ресторану в саду Шевченка почали публікувати в соцмережах увечері 21 лютого.
Доповнено о 18:23. У ГУ ДСНС України розповіли, що на момент прибуття рятувальників горіло зовнішнє оздоблення будівлі на площі близько 30 квадратних метрів.
“О 17:55 пожежу локалізовано, триває її ліквідація. Працюють понад 30 рятувальників та девʼять одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється”, – додали у ДСНС.
17:46. За повідомленнями очевидців, спалахнули два поверхи закладу “Той самий баранчик”, а вогонь поширюється досить швидко. Тим часом директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів “Суспільному”, що інформації про постраждалих не надходило.
На місце події виїхали рятувальники, повідомив кореспондентам “Суспільного” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
Відео: monitor 1654
Читайте також: Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У саду Шевченка горить ресторан – ЗМІ (фото/відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2026 в 18:23;