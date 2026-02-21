У саду Шевченка горить ресторан – ЗМІ (фото/відео)

Live

Події 18:23   21.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото та відео палаючого ресторану в саду Шевченка почали публікувати в соцмережах увечері 21 лютого. 

Доповнено о 18:23. У ГУ ДСНС України розповіли, що на момент прибуття рятувальників горіло зовнішнє оздоблення будівлі на площі близько 30 квадратних метрів.

“О 17:55 пожежу локалізовано, триває її ліквідація. Працюють понад 30 рятувальників та девʼять одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється”, – додали у ДСНС.

17:46. За повідомленнями очевидців, спалахнули два поверхи закладу “Той самий баранчик”, а вогонь поширюється досить швидко. Тим часом директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів “Суспільному”, що інформації про постраждалих не надходило.

Пожежа в саду Шевченка 21 лютого 2026
Фото: monitor 1654

На місце події виїхали рятувальники, повідомив кореспондентам “Суспільного” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Пожежа в саду Шевченка 21 лютого 2026
Фото: monitor 1654

Відео: monitor 1654

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
