У саду Шевченка горить ресторан – ЗМІ (фото/відео)

Фото та відео палаючого ресторану в саду Шевченка почали публікувати в соцмережах увечері 21 лютого.

Доповнено о 18:23. У ГУ ДСНС України розповіли, що на момент прибуття рятувальників горіло зовнішнє оздоблення будівлі на площі близько 30 квадратних метрів.

“О 17:55 пожежу локалізовано, триває її ліквідація. Працюють понад 30 рятувальників та девʼять одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється”, – додали у ДСНС.

17:46. За повідомленнями очевидців, спалахнули два поверхи закладу “Той самий баранчик”, а вогонь поширюється досить швидко. Тим часом директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів “Суспільному”, що інформації про постраждалих не надходило.

На місце події виїхали рятувальники, повідомив кореспондентам “Суспільного” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Відео: monitor 1654