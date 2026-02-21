Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості
Правоохоронці вручили підозру робітниці КП у Харкові. За даними облпрокуратури, внаслідок службової недбалості міський бюджет втратив понад 450 тисяч гривень.
За версією слідства, начальниця відділу КП, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, у грудні 2022 року, не проаналізувавши ринок та перевірки реальних цін, визначила очікувану вартість електрогенераторної установки в мільйон 340 тисяч гривень.
“При цьому вона не здійснила вивчення пропозицій постачальників, не провела ринкові консультації та не скористалася відкритими джерелами інформації щодо вартості аналогічного обладнання“, – зазначили правоохоронці.
Попри це, договір про закупівлю генератора все ж таки був укладений, обумовлена сума за нього – сплачена.
“Втім, як встановила судова товарознавча експертиза, реальна ринкова вартість такого обладнання становила близько 883 тисяч гривень. Таким чином, комунальне підприємство переплатило понад 457 тис. гривень бюджетних коштів“, – встановили у прокуратурі.
Наразі правоохоронці вручили жінку підозру у службовій недбалості.
Читайте також: У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: підозра, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2026 в 13:58;