Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості

Правоохоронці вручили підозру робітниці КП у Харкові. За даними облпрокуратури, внаслідок службової недбалості міський бюджет втратив понад 450 тисяч гривень.

За версією слідства, начальниця відділу КП, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, у грудні 2022 року, не проаналізувавши ринок та перевірки реальних цін, визначила очікувану вартість електрогенераторної установки в мільйон 340 тисяч гривень.

“При цьому вона не здійснила вивчення пропозицій постачальників, не провела ринкові консультації та не скористалася відкритими джерелами інформації щодо вартості аналогічного обладнання“, – зазначили правоохоронці.

Попри це, договір про закупівлю генератора все ж таки був укладений, обумовлена ​​сума за нього – сплачена.

“Втім, як встановила судова товарознавча експертиза, реальна ринкова вартість такого обладнання становила близько 883 тисяч гривень. Таким чином, комунальне підприємство переплатило понад 457 тис. гривень бюджетних коштів“, – встановили у прокуратурі.

Наразі правоохоронці вручили жінку підозру у службовій недбалості.