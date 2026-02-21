Live

Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості

Події 13:58   21.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості

Правоохоронці вручили підозру робітниці КП у Харкові. За даними облпрокуратури, внаслідок службової недбалості міський бюджет втратив понад 450 тисяч гривень. 

За версією слідства, начальниця відділу КП, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, у грудні 2022 року, не проаналізувавши ринок та перевірки реальних цін, визначила очікувану вартість електрогенераторної установки в мільйон 340 тисяч гривень.

При цьому вона не здійснила вивчення пропозицій постачальників, не провела ринкові консультації та не скористалася відкритими джерелами інформації щодо вартості аналогічного обладнання“, – зазначили правоохоронці.

Попри це, договір про закупівлю генератора все ж таки був укладений, обумовлена ​​сума за нього – сплачена.

Втім, як встановила судова товарознавча експертиза, реальна ринкова вартість такого обладнання становила близько 883 тисяч гривень. Таким чином, комунальне підприємство переплатило понад 457 тис. гривень бюджетних коштів“, – встановили у прокуратурі.

Наразі правоохоронці вручили жінку підозру у службовій недбалості.

Читайте також: У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості
Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості
21.02.2026, 13:58
У поліції показали результати російських ударів по регіону
У поліції показали результати російських ударів по регіону
21.02.2026, 10:39
У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра
У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра
21.02.2026, 11:35
Новини Харкова — головне 21 лютого: пʼятеро постраждалих, бої
Новини Харкова — головне 21 лютого: пʼятеро постраждалих, бої
21.02.2026, 10:22
Сьогодні 21 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 лютого 2026: яке свято та день в історії
21.02.2026, 06:00
Синєгубов: за добу на Харківщині – п’ятеро постраждалих
Синєгубов: за добу на Харківщині – п’ятеро постраждалих
21.02.2026, 09:00

Новини за темою:

20.02.2026
Майже кілограм PVP знайшли в харків’янина
17.02.2026
Допомагав чоловікам виїхати за кордон за $12 тисяч: підозрюють пенсіонера
30.01.2026
Не пропустив пішохода: 75-річному водієві повідомили про підозру
26.01.2026
Нахабна крадіжка в Харкові: підозрюваний виніс із квартири кавомашину – деталі
24.01.2026
У Харкові вручили підозру лікарці комісії при ТЦК: за що взяла $4500


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2026 в 13:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили підозру робітниці КП у Харкові.".