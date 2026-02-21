У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра
У ГУ Нацполіції в Харківській області проінформували, що правоохоронці Немишлянського району затримали 21-річного хлопця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків.
За даними слідства, підозрюваний фасував психотропи по зіп-пакетах, а потім доставляв їх за вказаними адресами у вигляді так званих “закладок”.
“Поліцейські провели обшук та вилучили паперові згортки із речовиною рослинного походження та речовиною білого кольору, великий зіп-пакет з речовиною білого кольору вагою 150 грамів та низку інших речових доказів, які свідчать про злочинну діяльність фігуранта”, – передають у поліції.
Також фахівці вже провели експертизу і встановили, що вилучені речовини все ж таки є наркотиками. До того ж – особливо небезпечними психотропними речовинами. Імовірного зловмисника вже затримали та вручили підозру.
За рішенням суду його відправили до СІЗО. Тепер хлопцеві загрожує десять років в’язниці з конфіскацією майна.
Читайте також: У поліції показали результати російських ударів по регіону
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2026 в 11:35;