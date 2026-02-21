У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра

У ГУ Нацполіції в Харківській області проінформували, що правоохоронці Немишлянського району затримали 21-річного хлопця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків.

За даними слідства, підозрюваний фасував психотропи по зіп-пакетах, а потім доставляв їх за вказаними адресами у вигляді так званих “закладок”.

“Поліцейські провели обшук та вилучили паперові згортки із речовиною рослинного походження та речовиною білого кольору, великий зіп-пакет з речовиною білого кольору вагою 150 грамів та низку інших речових доказів, які свідчать про злочинну діяльність фігуранта”, – передають у поліції.

Також фахівці вже провели експертизу і встановили, що вилучені речовини все ж таки є наркотиками. До того ж – особливо небезпечними психотропними речовинами. Імовірного зловмисника вже затримали та вручили підозру.

За рішенням суду його відправили до СІЗО. Тепер хлопцеві загрожує десять років в’язниці з конфіскацією майна.