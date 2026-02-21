Live

У поліції показали результати російських ударів по регіону

Події 10:39   21.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Національної поліції в Харківській області уточнили, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони безпілотниками різних типів. 

Через удари по Куп’янську-Вузловому постраждали чоловіки 46-ти та 43-х років. А у Великобурлуцькій громаді загинули двоє поліцейських. Ще один правоохоронець та двоє цивільних – поранені. Як розповіли в поліції, окупанти випустили дрон по службовому авто.

Обстріл Харківщини 20 лютого

У селі Нова Олександрівка пошкоджено приватний будинок та складське приміщення. У селищі Приколотне пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок влучання FPV-дрону в Дергачівській громаді травмована жінка 1957 року народження, яка перебувала на вулиці біля своєї дачі. Постраждалу доставили до лікарні. У селі Гороховатка Ізюмського району пошкоджено скління в будинку”, – додали копи.

Обстріл Харківщини 20 лютого

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
