У поліції показали результати російських ударів по регіону

У ГУ Національної поліції в Харківській області уточнили, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони безпілотниками різних типів.

Через удари по Куп’янську-Вузловому постраждали чоловіки 46-ти та 43-х років. А у Великобурлуцькій громаді загинули двоє поліцейських. Ще один правоохоронець та двоє цивільних – поранені. Як розповіли в поліції, окупанти випустили дрон по службовому авто.

“У селі Нова Олександрівка пошкоджено приватний будинок та складське приміщення. У селищі Приколотне пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок влучання FPV-дрону в Дергачівській громаді травмована жінка 1957 року народження, яка перебувала на вулиці біля своєї дачі. Постраждалу доставили до лікарні. У селі Гороховатка Ізюмського району пошкоджено скління в будинку”, – додали копи.