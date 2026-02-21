У ДСНС розповіли, що гасили на Харківщині

Протягом минулої доби у рятувальників було 35 оперативних виїздів, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Сім разів рятувальники виїжджали на ліквідацію загорянь. З них дві пожежі виникли внаслідок російських обстрілів, зазначили у повідомленні. Вогонь гасили у Куп’янському та Чугуївському районах області.

“У с. Малинівка Чугуївського району на території цивільного підприємства горіла складська будівля”, – пишуть рятувальники.

Крім того, піротехніки вилучили та знешкодили дві одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.