В ГСЧС рассказали, что тушили на Харьковщине

В течение минувших суток у спасателей была 35 оперативных выездов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Семь раз спасатели выезжали на ликвидацию возгораний. Из них два пожара возникли в результате российских обстрелов, отметили в сообщении. Огонь тушили в Купянском и Чугуевском районах области.

«В с. Малиновка Чугуевского района на территории гражданского предприятия горело складское здание», – пишут спасатели.

Кроме того, пиротехники изъяли и обезвредили две единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.