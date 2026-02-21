Live

В ГСЧС рассказали, что тушили на Харьковщине

Происшествия 09:50   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток у спасателей была 35 оперативных выездов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Семь раз спасатели выезжали на ликвидацию возгораний. Из них два пожара возникли в результате российских обстрелов, отметили в сообщении. Огонь тушили в Купянском и Чугуевском районах области.

«В с. Малиновка Чугуевского района на территории гражданского предприятия горело складское здание», – пишут спасатели.

Кроме того, пиротехники изъяли и обезвредили две единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
