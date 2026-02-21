В ГСЧС рассказали, что тушили на Харьковщине
В течение минувших суток у спасателей была 35 оперативных выездов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Семь раз спасатели выезжали на ликвидацию возгораний. Из них два пожара возникли в результате российских обстрелов, отметили в сообщении. Огонь тушили в Купянском и Чугуевском районах области.
«В с. Малиновка Чугуевского района на территории гражданского предприятия горело складское здание», – пишут спасатели.
Кроме того, пиротехники изъяли и обезвредили две единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.
