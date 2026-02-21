Синегубов: за сутки на Харьковщине – пятеро пострадавших
В течение минувшие суток россияне обстреляли Харьков, а также десять населенных пунктов области, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Безруки Дергачевской громады пострадала 70-летняя женщина; в с. Средний Бурлук Великобурлукской громады получили травмы 65-летний и 70-летний мужчины; в пос. Купянск-Узловой пострадали 46-летний и 43-летний мужчины. Также в с. Средний Бурлук во время эвакуации погибли два полицейских подразделения «Белые Ангелы». В пос. Малиновка спасатели изъяли из-под завалов тела трех человек», – уточнил Синегубов
В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- восемь fpv-дронов;
- четыре БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждены кровля и остекление в двух многоэтажках, в Богодуховском районе под обстрелом оказался частный дом.
«В Купянском районе повреждены частный дом, зернохранилище (Новая Александровка), автомобиль, частный дом (с. Приколотное); в Изюмском районе повреждены два частных дома, автомобиль (с. Гороховатка)», – Добавил Синегубов.
