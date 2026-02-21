Live

Синегубов: за сутки на Харьковщине – пятеро пострадавших

Происшествия 09:00   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: за сутки на Харьковщине – пятеро пострадавших

В течение минувшие суток россияне обстреляли Харьков, а также десять населенных пунктов области, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Безруки Дергачевской громады пострадала 70-летняя женщина; в с. Средний Бурлук Великобурлукской громады получили травмы 65-летний и 70-летний мужчины; в пос. Купянск-Узловой пострадали 46-летний и 43-летний мужчины. Также в с. Средний Бурлук во время эвакуации погибли два полицейских подразделения «Белые Ангелы». В пос. Малиновка спасатели изъяли из-под завалов тела трех человек», – уточнил Синегубов

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • восемь fpv-дронов;
  • четыре БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждены кровля и остекление в двух многоэтажках, в Богодуховском районе под обстрелом оказался частный дом.

«В Купянском районе повреждены частный дом, зернохранилище (Новая Александровка), автомобиль, частный дом (с. Приколотное); в Изюмском районе повреждены два частных дома, автомобиль (с. Гороховатка)», – Добавил Синегубов.

Читайте также: Где шли бои в Харьковской области – данные Генштаба на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
20.02.2026, 17:20
Как 21 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.02.2026, 22:53
Новости Харькова — главное 20 февраля: утром враг атаковал город «Искандером»
Новости Харькова — главное 20 февраля: утром враг атаковал город «Искандером»
20.02.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 21 февраля: пятеро пострадавших, бои
Новости Харькова — главное 21 февраля: пятеро пострадавших, бои
21.02.2026, 09:11
Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории
21.02.2026, 06:00
Синегубов: за сутки на Харьковщине – пятеро пострадавших
Синегубов: за сутки на Харьковщине – пятеро пострадавших
21.02.2026, 09:00

Новости по теме:

18.02.2026
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
16.02.2026
Синегубов: из-за обстрелов региона пострадал 15-летний подросток
14.02.2026
Более 10 БпЛА выпустили оккупанты на Харьковщину за сутки: есть пострадавший
04.02.2026
Синегубов: 16 людей пострадали из-за «прилетов», среди них – младенец
03.02.2026
Синегубов рассказал о последствиях ударов РФ по Харькову и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов: за сутки на Харьковщине – пятеро пострадавших», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2026 в 09:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувшие суток россияне обстреляли Харьков, а также десять населенных пунктов области, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".