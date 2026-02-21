Синєгубов: за добу на Харківщині – п’ятеро постраждалих

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та десять населених пунктів області, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Безруки Дергачівської громади постраждала 70-річна жінка; у с. Середній Бурлук Великобурлуцької громади зазнали травм 65-річний і 70-річний чоловіки; у сел. Куп’янськ-Вузловий постраждали 46-річний і 43-річний чоловіки. Також у с. Середній Бурлук під час евакуації загинули двоє поліцейських підрозділу «Білі Янголи». У сел. Малинівка рятувальники вилучили з-під завалів тіла трьох людей”, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

чотири БпЛА типу “Герань-2”;

вісім fpv-дронів;

чотири БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена покрівля та скління у двох багатоповерхівках, у Богодухівському районі під обстрілом опинився приватний будинок.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, зерносховище (Нова Олександрівка), автомобіль (с. Середній Бурлук), приватний будинок (с. Приколотне); в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, автомобіль (с. Гороховатка)“, – додав Синєгубов.