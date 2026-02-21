Синєгубов: за добу на Харківщині – п’ятеро постраждалих
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та десять населених пунктів області, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Безруки Дергачівської громади постраждала 70-річна жінка; у с. Середній Бурлук Великобурлуцької громади зазнали травм 65-річний і 70-річний чоловіки; у сел. Куп’янськ-Вузловий постраждали 46-річний і 43-річний чоловіки. Також у с. Середній Бурлук під час евакуації загинули двоє поліцейських підрозділу «Білі Янголи». У сел. Малинівка рятувальники вилучили з-під завалів тіла трьох людей”, – зазначив начальник ХОВА.
Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- вісім fpv-дронів;
- чотири БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена покрівля та скління у двох багатоповерхівках, у Богодухівському районі під обстрілом опинився приватний будинок.
“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, зерносховище (Нова Олександрівка), автомобіль (с. Середній Бурлук), приватний будинок (с. Приколотне); в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, автомобіль (с. Гороховатка)“, – додав Синєгубов.
Читайте також: Де точилися бої в Харківській області – дані Генштабу на 08:00
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: за добу на Харківщині – п’ятеро постраждалих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2026 в 09:00;