Де точилися бої в Харківській області – дані Генштабу на 08:00

Україна 08:14   21.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби в Харківській області було 12 боїв. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази в районі Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів та Круглого.

Тоді як на Куп’янському – українські захисники відбили вісім штурмів ворога. Бої йшли біля Піщаного, Новоосинового та Курилівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 89 авіаційних ударів, скинувши 229 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 7846 дронів-камікадзе та здійснив 2967 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 69 – з реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
