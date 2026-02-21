В ISW повідомляють про успіхи українських військових на півночі Харківщини

Успіхи українських захисників на Південно-Слобожанському напрямку аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зафіксували на геолокаційних кадрах.

Так експерти зауважили, що ЗС РФ атакують позиції ЗСУ у Приліпці. Проте раніше там були самі окупанти. Також російські блогери стверджували, що ворог просунувся біля Семенівки. Але ця інформація виявилася фейковою.

“Оцінка російських проникнень: геолокаційні кадри, опубліковані 20 лютого, показують, як українські війська завдали удару по російських позиціях у північній частині Подолів (на схід від Куп’янська) після того, як, за оцінкою ISW, російська місія проникнення не змінила контролю над місцевістю”, – додали в ISW.