Двоє поліцейських загинули на Харківщині під час евакуації: авто атакував дрон

20 лютого у Куп’янському районі ворожий безпілотник атакував евакуаційний підрозділ «Білі Янголи». Внаслідок удару загинули працівники поліції Юлія Келеберда та Євген Калган. Ще один правоохоронець отримав тілесні ушкодження, повідомляє НПУ.

«Спецпризначенці підрозділу «Білі Янголи» вирушили для проведення евакуації мирного населення. Поблизу села Середній Бурлук броньований автомобіль правоохоронців був атакований ворожим БпЛА типу «Ланцет», – розповіли у поліції.

Юлія Келеберда та Євген Калган долучилися до підрозділу «Білі Янголи» з моменту його створення.

«За їхніми плечима – численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю. Вони неодноразово ризикували власним життям заради порятунку інших. На жаль, ця евакуація стала для них останньою», – зазначили в НПУ.

Юлії було лише 23 роки. У неї залишилися батьки. Євгену було 39 років. Без чоловіка й батька залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька.