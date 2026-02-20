Двое полицейских погибли на Харьковщине во время эвакуации: авто атаковал дрон
20 февраля в Купянском районе вражеский беспилотник атаковал эвакуационное подразделение «Білі Янголи». В результате удара погибли сотрудники полиции Юлия Келеберда и Евгений Калган. Еще один правоохранитель получил телесные повреждения, сообщает НПУ.
«Спецназначенцы подразделения «Білі Янголи» отправились для эвакуации мирного населения. Вблизи села Средний Бурлук бронированный автомобиль правоохранителей был атакован вражеским БпЛА типа «Ланцет», — рассказали в полиции.
Юлия Келеберда и Евгений Калган присоединились к подразделению «Білі Янголи» с момента его создания.
«За их плечами – многочисленные выезды в самые опасные населенные пункты, десятки спасенных семей, эвакуированных детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Они неоднократно рисковали своей жизнью ради спасения других. К сожалению, эта эвакуация стала для них последней», – отметили в НПУ.
Юлии было всего 23 года. У нее остались родители. Евгению было 39 лет. Без мужа и отца остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь.
Читайте также: Погибший, двое пострадавших: ночью РФ атаковала предприятие на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, погибли, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Двое полицейских погибли на Харьковщине во время эвакуации: авто атаковал дрон», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2026 в 16:46;