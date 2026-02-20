Двое полицейских погибли на Харьковщине во время эвакуации: авто атаковал дрон

20 февраля в Купянском районе вражеский беспилотник атаковал эвакуационное подразделение «Білі Янголи». В результате удара погибли сотрудники полиции Юлия Келеберда и Евгений Калган. Еще один правоохранитель получил телесные повреждения, сообщает НПУ.

«Спецназначенцы подразделения «Білі Янголи» отправились для эвакуации мирного населения. Вблизи села Средний Бурлук бронированный автомобиль правоохранителей был атакован вражеским БпЛА типа «Ланцет», — рассказали в полиции.

Юлия Келеберда и Евгений Калган присоединились к подразделению «Білі Янголи» с момента его создания.

«За их плечами – многочисленные выезды в самые опасные населенные пункты, десятки спасенных семей, эвакуированных детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Они неоднократно рисковали своей жизнью ради спасения других. К сожалению, эта эвакуация стала для них последней», – отметили в НПУ.

Юлии было всего 23 года. У нее остались родители. Евгению было 39 лет. Без мужа и отца остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь.