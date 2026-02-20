Погибший, двое пострадавших: ночью РФ атаковала предприятие на Харьковщине 📹
Враг ударил БпЛА по территории Малиновской громады Чугуевского района.
Как уточнил МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, обстрел произошел этой ночью.
«Произошли разрушения и пожар складского здания одного из гражданских предприятий на площади около 3000 кв. м. Спасатели достали из-под завалов разрушенных конструкций здания фрагменты тела одного человека», — отметили в ГСЧС.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Также в результате атаки пострадали два человека.
Сейчас спасатели еще тушат пожар, поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, в сводке 20 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов писал, что из-за «прилетов» в поселке Малиновка пострадало гражданское предприятие и два автомобиля. О пожарах также информировали утром в облуправлении ГСЧС.
