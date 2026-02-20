Загиблий, двоє постраждалих: вночі РФ атакувала підприємство на Харківщині 📹

Ворог вдарив БпЛА по території Малинівської громади Чугуївського району.

Як уточнив МГ «Об’єктив» речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, обстріл стався цієї ночі.

«Сталися руйнації та пожежа складської будівлі одного з цивільних підприємств на площі близько 3000 кв. м. Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованих конструкцій будівлі фрагменти тіла однієї людини», – зазначили у ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Також внаслідок атаки постраждали дві людини.

Наразі рятувальники ще гасять пожежу, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, у зведенні 20 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов писав, що через «прильоти» у селищі Малинівка постраждало цивільне підприємство та два автомобілі. Про пожежі там також інформували вранці в облуправлінні ДСНС.