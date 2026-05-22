Масштабна пожежа і вибухи у Харкові: що горить на Холодній горі (відео)

Очевидці діляться у соцмережах відео та фотографіями з Холодної гори, де увечері 22 травня вирує сильна пожежа.

У Харкові – сильна пожежа в районі Холодної Гори. Очевидці фіксують на відео не лише чорний дим, який затяг весь мікрорайон. Але чути й сильні вибухи, які лунають іноді, також вони виразно чутні поза мікрорайоном.

До епіцентру пожежі одна за одною їдуть карети швидкої та невідкладної допомоги і пожежні машини.

Попередньо, на Холодній горі зайнявся і поширився вогонь на СТО, повідомляють очевидці у соцмережах.