Харківську блогерку, підозрювану в контрабанді авто, взяли під варту
27-річна підозрювана в організації схеми незаконного ввезення авто з-за кордону для ЗСУ може вийти з-під варти після внесення застави.
Про це повідомила МГ «Об’єктив» речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна
«Інформую, що підозрюваній у кримінальному провадженні щодо ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та їх подальшої реалізації змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 гривень», – заявила Чиріна.
Відповідне рішення сьогодні ухвалив Шевченківський районний суд Харкова.
Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, схему незаконного ввезення авто в Україну з-за кордону для військових ЗСУ викрили правоохоронці. Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, в її організації підозрюють 27-річну харківську підприємницю, яка також очолює місцевий благодійний фонд.
27-річної підозрюваної в організації схеми незаконного ввезення авто з-за кордону для ЗСУ 15 травня в Харкові обрали запобіжний захід і призначили заставу.
Читайте також: Масштабна пожежа і вибухи у Харкові: що горить на Холодній горі (відео)
- Категорії: Події, Харків; Теги: автоблогер, Анна Кривуц, блогерша, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харківську блогерку, підозрювану в контрабанді авто, взяли під варту», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 19:38;