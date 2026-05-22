Харківську блогерку, підозрювану в контрабанді авто, взяли під варту

27-річна підозрювана в організації схеми незаконного ввезення авто з-за кордону для ЗСУ може вийти з-під варти після внесення застави.

Про це повідомила МГ «Об’єктив» речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна

«Інформую, що підозрюваній у кримінальному провадженні щодо ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та їх подальшої реалізації змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 гривень», – заявила Чиріна.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив Шевченківський районний суд Харкова.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, схему незаконного ввезення авто в Україну з-за кордону для військових ЗСУ викрили правоохоронці. Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, в її організації підозрюють 27-річну харківську підприємницю, яка також очолює місцевий благодійний фонд.



27-річної підозрюваної в організації схеми незаконного ввезення авто з-за кордону для ЗСУ 15 травня в Харкові обрали запобіжний захід і призначили заставу.